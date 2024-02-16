Вечерний @Калининград: смерть Навального*, поселок Безотрадное, эхо дебоша

Сегодня стало известно, что в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа умер политик Алексей Навальный*. Первым об этом сообщило местное управление ФСИН, позже информацию подтвердили в Кремле и Следственном комитете. Он был приговорен к 19 годам лишения свободы и успел провести в тюрьме три из них. Об этом и других событиях пятницы — в вечернем дайджесте «Нового Калининграда».

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Алексей Навальный* стал широко известен в 2011 году после дискуссии с депутатом-единороссом Евгением Федоровым в эфире радиостанции «Финам ФМ». В 2013 году баллотировался в мэры Москвы и набрал гигантские для оппозиционера 27% голосов, заняв второе место. Через несколько лет пытался баллотироваться на президентских выборах, но не был к ним допущен; пытался зарегистрировать свою партию. С высоты 2024 года, когда уже сама фраза «политическая оппозиция в России» представляется полнейшим анахронизмом, подобная активность выглядит чем-то фантастическим. А его смерть —  во многом предопределенной. «Новый Калининград» вспомнил, как Навальный* появился на политической арене и попал в места лишения свободы.

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Предприниматель Артур Пахунов выиграл суд у администрации Светлогорска о продаже земли на берегу моря в Отрадном. Арендованный им участок стало возможным застроить после изменений, которые были внесены в градостроительную документацию уже во времена губернатора Антона Алиханова — который сегодня рассказывает о сотнях спасенных им гектаров леса. Речь об участке площадью 3,8 тыс. квадратных метров, расположенном на ул. Нахимова, 1б. Его кадастровая стоимость — порядка 21,5 млн рублей. Расположенное на нём строение (возведенное Пахуновым в 2021 году) оценивается в 2,3 млн, его площадь — 63 квадратных метра. Корреспондент «Нового Калининграда» Мария Власенкова с подробностями.

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В Калининграде по инициативе главы СКР Александра Бастрыкина возбуждены уголовные дела по двум нашумевшим фактам. Накануне стало известно о массовом отравлении учеников большаковской средней школы Славского округа, семь из них попали в больницу. В рамках расследования изъята необходимая документация, канистры с моющими и дезинфекционными средствами. Второе дело связано с дебошем, устроенным в Калининградском пятизвездочном отеле двумя высокопоставленными генералами таможни. Но фигурирует в деле один из них — тот, который был задержан сотрудниками Росгвардии. Это генерал-лейтенант, теперь уже бывший начальник главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы Олег Завгородний. Как отмечает СК, он, «осознавая, что перед ним находятся представители власти, выражался в их адрес грубой нецензурной бранью, а также, будучи доставленным в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, нанес удар ногой одному из росгвардейцев. Завгородний и второй участник событий — заместитель главы ФТС Андрей Струков — через несколько дней после случившегося уволились по собственному желанию.

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«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе изучила предложения на популярных сайтах объявлений о продаже домов в курортном Зеленоградске. В основном самые дорогие варианты вполне ожидаемо оказались на первой линии — ул. Гагарина, которая идет вдоль променада. Но попал в этот список и дом из района малоэтажной застройки в пос. Малиновка, который имеет народное название «Изумрудный город». Цены — от 180 до 56 млн рублей.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга


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