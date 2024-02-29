Вечерний @Калининград: соло на экране, цено-газовый укус и во имя жуков

Неожиданный поворот — прокуратура оспорила порубочный билет по «стратегическому» проекту — Юбилейной улице. Эта пока едва существующая дорога должна стать дублером Литовского вала, случайно обеспечив потребности строящегося кампуса БФУ. Проблема одна — ради нее придется вырубить часть лесополосы вдоль Литовского ручья в районе бастиона «Грольман» и дальше. То есть, уничтожить остатки «зеленого пояса Шнайдера», которым официальные поборники «города-сада» с такой легкостью жертвуют во имя еще большего количества авто в центре города. Ведь, как показывает чуждый нам опыт, появление новых дорог приводит только к увеличению количества машин — и, соответственно, пробок. Так вот, прокуратура апеллирует к тому, что разрешившие вырубку горвласти не провели нужных обследований. И не учли, что в этом месте проживают краснокнижные жуки. На то, что деревья все-таки оставят в покое, рассчитывать, разумеется, не стоит. К другим, чуть менее неожиданным, новостям четверга.

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Сегодня на всех телеканалах (а также в некоторых кинотеатрах и на многих интернет-площадках) солировал главный герой будущих (и четырех предыдущих) президентских выборов. Владимир Путин выступил с двухчасовым посланием к Федеральному Собранию. Чаще всего он повторял одну и ту же дату: 2030 год. За время выступления она была названа 38 раз. К этому сроку были обещаны и двукратное увеличение МРОТа, и строительство десятков университетских кампусов, и повальная роботизация промышленности. Только названные цифры, которые должны золотым дождем пролиться на россиян, в сумме составляют около 11 трлн рублей (треть годового бюджета страны) — а ведь стоимость многих озвученных инициатив осталась за кадром. Впрочем, были и обещания если не отобрать, то прогрессивно распределить, к которым можно отнести решение ввести диффренцированную систему налогообложения — тоже к 2030 году. Значительная часть выступления президента была посвящена внешним угрозам со стороны Запада, а закончилось оно рекомендацией создать из участников СВО кадровый резерв. «Новый Калининград» выбрал главное из того, что Путин озвучил за два с небольшим часа.

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В феврале «Калининградгазификация» обнародовала первый график техобслуживания домов по новым «газовым» договорам. Обход квартир начнется с марта, с теми, кто заключил договоры онлайн или на условиях оферты, оформят бумажные договоры. И ненавязчиво выставят счета за обслуживание оборудования. Которые, как выяснил «Новый Калининград», сравнив наши тарифы с расценками в других регионах, могут не просто кусаться, а быть выше в разы.

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Выставка Рембрандта, концерт «Жан-Клод ван Гога» и последнего панка Калининграда, русские народные песни под ямайский даб, еврейские послевоенные истории и открытие волонтерского сезона «Хранителей руин» — «Афиша Нового Калининграда» рассказывает об интересных событиях уикенда. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.

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