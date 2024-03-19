Вечерний @Калининград: гибель траулера, грабли ЛиАЗа и орден прусской Короны

Калининграду категорически не везет с автобусами марки ЛиАЗ. Сначала с подержанными: несколько лет назад Москва отсыпала столице янтарного края с барского плеча 20 таких, сильно б/у. Подарок был из серии «от которого нельзя отказаться», поэтому на их доставку потратили несколько миллионов рублей, посмотрели, прослезились и отправили гнить в глубины «Гортранса». Сейчас в чуть более лайтовом варианте история повторяется с новыми: у купленных недавно автобусов то не работают USB-порты, то нет документов на тахографы, то обнаруживаются сколы на лобовых стеклах. То ли место проклятое, то ли поставщика нужно сменить. К другим, чуть менее предсказуемым, новостям вторника.





В Балтийском море — называется отрезок «между Балтийском и Светлогорском» — случилось чрезвычайное происшествие с траулером «Капитан Лобанов». Сегодня днем стало известно, что на нем произошел пожар, один человек погиб, несколько пострадали (из них один, судя по сообщениям властей, находится в тяжелом состоянии). Областные власти сначала о погибшем не сообщали, но выразили соболезнования «родным и близким пострадавших», потом все же признали смерть члена экипажа. При этом пресс-служба МЧС заявила, что его спасители в операции по оказанию помощи терпящему бедствие судну не участвуют, но держат наготове вертолет; пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков отметил, что «спасательными работами занимаемся не мы». Практически сразу он рассказал о решении Атона Алиханова выделить материальную помощь в размере «1 млн рублей семье погибшего и 500 тыс. семьям раненых». Несмотря на гибель человека и явно чрезвычайный характер случившегося, региональное управление Следственного комитета о проведении проверки или возбуждении уголовного дела до сих пор не сообщило.





Суд ввел ограничительные меры в отношении пенсионерки, залившей зеленкой урну с бюллетенями в субботу в Зеленоградске. Следователь заявил, что 64-летняя женщина подозревается «в совершении преступления средней тяжести, направленного против конституционных прав и свобод человека и гражданина, что указывает на повышенную общественную опасность содеянного», отметили в суде. В итоге ей запретили «отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“; общаться с 46-летним П., поскольку он не пускал сотрудников полиции на придомовую территорию, где находилась подозреваемая, тем самым препятствуя ее задержанию». Областные власти заявляли, что женщина стала жертвой «телефонных мошенников». Что будет с другой пожилой женщиной, которая пыталась совершить аналогичный акт в Калининграде, но была задержана на входе в избирательный участок, не сообщается.





Калининградец Павел Русаков, нашедший в земле звезду прусского ордена Короны, несмотря на ценность артефакта — а, возможно, именно по этой причине — решил передать ее в музей. «Таких наград в коллекции нашего музея не было. К сожалению, она не именная, поэтому владельца, скорее всего, установить не удастся, — сообщил директор музея „Фридландские ворота“ Андрей Ярцев. — Вообще, конечно, надо было умудриться ее потерять — это уникальный случай. Подобные награды не носили повседневно, а надевали лишь в торжественных случаях. После смерти владельцев они становились семейными реликвиями и передавались из поколения в поколение». Сам счастливчик заявил «Новому Калининграду», что «всегда хотел сделать что-то подобное» и рассказал, что Андрей Ярцев — его бывший преподаватель, и у него награда точно не пропадет. Десятки копателей покрутят пальцем у виска, а калининградцы получили пример настоящей и бескорыстной любви к тому месту, где живут. О которой так много сейчас принято говорить.