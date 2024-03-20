Вечерний @Калининград: заслон у Польши, «Причал» для невезения и чертоги БФУ

Территорию за площадью Победы (которая, как помнят старожилы, когда-то представляла собой парк), планомерно превращают в каменную пустыню. РПЦ в очередной раз получила разрешение обрезать там остатки деревьев — на этот раз восемь штук. Причина... в предыдущей обрезке, которая привела «к пробуждению спящих почек», и в итоге беспощадно остолбованные липы нарастили большую крону, заявили в горадминистрации. В той же администрации, кстати, в минувшем году уже признавали, что деревья там обкорнали слишком радикально. Сколько таких издевательств смогут вытерпеть несчастные насаждения, власти предположить не рискнули. К другим новостям среды.





Частокол вокруг Калининградской области неожиданно вырос еще больше: полуживое сообщение с Польшей замерло окончательно. Утром стало известно, что протестующие против поступления украинской сельхозпродукции местные фермеры узнали, что из Калининградской области она тоже вывозится. И перекрыли дорогу у перехода в Гжехотках тракторами. Сегодня восвояси вернулись на территорию Калининградской области 9 легковых машин (с немецкими, польскими и чешскими номерами) и пассажирский автобус сообщением Калининград — Сопот с пятью пассажирами. Причем, два авто из них не смогли преодолеть погранпереход Багратионовск-Безледы: в региональном правительстве вечером заявили, что он тоже сейчас не действует из-за перекрытой дороги.





Реконструируемое кафе «Причал» на берегу Верхнего озера в Калининграде, которое много лет радовало калининградцев своими руинами, признали самовольной постройкой. Уже будучи заброшенным, в 2018 году оно сгорело. А в 2022 начался его ремонт, превратившийся в реконструкцию — так посчитали обратившиеся в суд власти. Реконструкция требовала разрешения, а получать его собственник не стал. Суд встал на сторону истцов, здание кафе должны либо снести, либо привести в соответствие — если, конечно, не будет апелляции. В противном случае недострой на улице Верхнеозерной будет украшать престижный район еще не месяц и не два.





Те, кто бывал на городском кладбище в Сазоновке, наверняка обращали внимание на заросшее поле слева от главной дорожки. На самом деле это не поле, а тоже место погребения. Просто хоронят там тех, чьи тела после смерти были никем не востребованы — бездомных, неопознанных и одиноких людей. Это происходит за счет государства. Спустя некоторое время на месте могил не остается никаких следов — ни холмиков, ни столбиков с порядковыми номерами покойных. И если их родственники все же находятся, то эксгумировать тело уже не получится — потому, что могилу найти невозможно. Обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова рассказывает о нескольких подобных случаях — и о том, можно ли что-то изменить.





В Калининграде продолжается строительство неокампуса БФУ им. Канта, который руководство университета называло «метафизической машиной по производству будущего». Завершить объект планируется в 2025 году, а пока что его готовность оценивается в 35%. Редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина побывала на строительной площадке и выяснила, где находятся «чертоги разума» и куда пропала площадь Коперника. Впрочем, насчет последней догадаться не так уж сложно.