Вечерний @Калининград: любовь по контракту, жизнь как сбой, секретное ЧП

Региональное Заксобрание сегодня недвусмысленно дало понять, что его можно только любить. И только за деньги. Корреспондента «Нового Калининграда», которая до этого задала пару неудобных вопросов председателю Андрею Кропоткину, в здание решили не пускать. Объяснение банально, как результаты голосования: в зале нет мест. А пообщаться со спикерами можно по телефону. На возражение, что места как-то нашлись для других журналистов, последовало: это те, с кем мы работаем по контракту. То есть, принцип «или хорошо, или ничего» полумертвый хурал областных депутатов избрал для себя исключительно по собственной воле. К другим, плюралистическим и не очень, новостям четверга.





История с перекрытием последних едва действующих автомобильных пунктов пропуска на границе сегодня продолжилась. Вчера они замерли на польском направлении, сегодня — на литовском. Правда, причиной стала не забастовка, а, по данным региональных властей, технический сбой. Он продлился более 12 часов, за это время в очереди в Чернышевском скопилось около 140 грузовиков.





Областные власти опровергают информацию о том, что погибших на калининградском траулере «Капитан Лобанов» было несколько. Во вторник на судне произошло некое происшествие (какое — официально до сих пор не сообщается, более того, неизвестно, какой следственный орган проводит проверку, нет никаких данных об уголовном деле), в результате которого начался пожар. По заявлению главы пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова, из семи членов экипажа погиб один человек. Еще один в крайне тяжелом состоянии находится в больнице, остальные отправлены на амбулаторное лечение. Таким образом, как уверяет Лысков, пропавших без вести тоже нет. Анонимные телеграм каналы и некоторые СМИ при этом сообщают о троих погибших.





ФСБ задержала первого заместителя главы администрации Славского округа Петра Кабалина — сообщается, что при получении взятки в 300 тысяч рублей (до этого ему якобы перевели 100). По версии следствия, чиновник обещал бизнесмену победу в торгах на капремонт дороги и просил за это 700 тысяч рублей. Руководитель администрации Эдуард Кондратов рассказал, что Кабалин — местный житель, до того, как стать заместителем главы, руководил отделом жилищно-коммунального хозяйства.





Открытие общественного огорода, спектакль в квартире художницы, попытка взглянуть на Калининград глазами Иосифа Бродского, детские песенки во взрослом баре и сказка о замерзшем русском городе, из которого никто не может выбраться, потому что медведь перегрыз электрический кабель — по традиции рассказываем об интересных событиях ближайшего уикенда. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.