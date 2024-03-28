Вечерний @Калининград: дело чести, по краю конфорки и золотая дорога в «Дюну»

История с национализацией Калининградского морского торгового порта подошла к логическому финалу. Его бывшие владельцы (в их числе человек, которого в регионе хорошо знают — депутат Госдумы Андрей Колесник) пытались потягаться с Генпрокуратурой в судах, дошли до Верховного. Но безуспешно. Сейчас в порту новый гендиректор, а государство планирует... приватизировать предприятие во второй раз. Об этой и других темах четверга — в вечернем обзоре «Нового Калининграда».





Сам Андрей Колесник держит удар и заявляет, что будет бороться до последнего, намереваясь подать еще три иска. «Это дело слишком серьезное, и оно уже не из-за каких-то материальных ценностей, а за честь, скажем так, — сказал он „Новому Калининграду“. — Во-первых, я русский, я же не могу сдаться. Во-вторых, просто надо всю эту цепочку пройти, чтобы не казалось потом, что я что-то не сделал». И добавил, что «настоящий боец оценивается не по тому, сколько раз били, а сколько раз поднялся». Между тем, сообщения о национализации различных предприятий сыплются сейчас из разных концов России с частотой депутатских голосований «за».





Калининградское управление ФАС выяснило, что действия «Калининградгазификации» в части заключения новых кабальных договоров содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Условия этих договоров на техобслуживание и ремонт газового оборудования, навязываемые компанией, являются невыгодными, заключили в антимонопольной службе. Газовщикам предписано до 8 мая устранить нарушения, заключив дополнения к договорам на «правильных» условиях. Речь об уведомлениях о дате и времени проведения работ, а также о том, что «Газификация» не имеет права в одностороннем порядке изменять стоимость работ. Проблему уровня цен, на который поступали жалобы в ФАС, антимонопольщики изящно обошли.





Региональные власти подсчитали, во что обойдется воссоздание, то есть новое строительство, железной дороги в Янтарный. Точнее, к запланированному в его окрестностях курорту «Белая Дюна». Работы будут стоить 19,6 млрд рублей, доложил в четверг президенту Владимиру Путину на совещании губернатор Антон Алиханов. В целом создание инфраструктуры оценивают в 37 миллиардов. Здесь, конечно, уместно вспомнить о баталиях, которые сопровождали снос каждого довоенного мостика на бывшей железной дороге, которая вела в те места. Тогда возмущенным рассказывали, как все это невыгодно содержать. Восстанавливать втридорога — что может быть выгодней?





Первые шаги Анненкирхе в Калининграде, французские пьесы в немецкой пивоварне, зачатки общественного огорода, рок на аккордеоне и проводы Валерия Леонтьева на пенсию и кроличья нора, из которой нет выхода, — «Афиша Нового Калининграда» снова перечисляет классные способы провести выходные. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.