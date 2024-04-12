Вечерний @Калининград: дорого в Холмогоровке, со вкусом в Гусеве и сад превращается

Обещанный губернатором Антоном Алихановым «сад цветущих деревьев» то ли на месте, то ли рядом с Домом Советов ожидаемо превратился в «парк, деловой центр и одну-две площади». Начать, впрочем, планируют с парка — видимо, чтобы у общественности не сперло дыханье в зобу, как это случилось в момент презентации приснопамятного проекта Никиты Явейна. Строительство начнется вторым этапом. Представить планы в виде картинок вроде как должны до конца апреля. К другим, чуть менее предсказуемым, новостям и темам пятницы.





Суд в Москве в течение месяца рассматривал апелляцию по делу о дифференцированном тарифе на проезд в Калининграде. Иск к властям и лично руководителю региональной службы по тарифам Яне Бабкиной подал житель города, бывший депутат калининградского горсовета Сергей Карпушенко. Рассмотрение дела дважды откладывали из-за нехватки доказательств со стороны чиновников. Пояснения пришлось давать не только службе по тарифам, но и администрации совместно с «Калининград-ГорТрансом». Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Елена Калугина послушала, как власти объясняли появление трех разных тарифов для общественного транспорта.





В Гусеве после почти десятилетнего строительства (оно включало тяжбу между властями и подрядчиком) открылся пешеходный мост через Писсу. Кирпичную кладку моста украшают изразцы, над сюжетами которых работали Гусевский краеведческий музей и настоятель Храма Всех Святых отец Георгий. На них отражены основные вехи из истории города (от основания в XVI веке и получения городских прав до реконструкции главной площади в последнем десятилетии). На отдельных изразцах изображены батальные сцены — и это тот нечастый случай, когда обошлось без чрезмерного пафоса и в целом со вкусом. По мосту прогулялась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.





Традиционный еженедельный дайджест «Недвижимость Нового Калининграда» посвятила Холмогоровке. Поселок, хоть формально и относится к Зеленоградскому округу, но в силу приближенности к областному центру пользуется популярностью у предпочитающих жить в собственных домах калининградцев. Мы изучили предложения о продаже домов в поселке на популярных сайтах продаж и выбрали самые дорогие и любопытные, на наш взгляд, объявления.

Шутки, помогающие построить детский хоспис, номинированный на «Золотую маску» философский стендап, немножко дзен-панка, музыка из «Криминального чтива» и спектакль, больше похожий на сеанс коллективной психотерапии, — рассказываем, как провести предстоящие выходные в Калининграде. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.