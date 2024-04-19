Вечерний @Калининград: водочная синусоида, реставрационный голод и главное рождение

Российский Минздрав отчитался о снижении потребления алкоголя в России — почти на литр этанола за пять лет на душу населения. Можно было бы пойти и отметить это дело, но есть нюансы. Ранее тот же минздрав сообщал, что сейчас снижение остановилось. А по данным FinExpertiza, в части крепкого алкоголя в 2023 году продажи выросли на 3,6%, до рекордного показателя 7,2 литра на душу населения. Видимо, пиво с вином раскрасить жизнь в чуть более светлые тона уже не помогают. Больше всего, кстати, «закладывают» на Дальнем Востоке и Северо-Западе. К другим, чуть менее горячительным, новостям пятницы.





«Новый Калининград» продолжает серию материалов в честь 300-летия со дня рождения великого философа Иммануила Канта, которое выпадет на предстоящий понедельник. Многие жители региона слышали хотя бы одну знаменитую фразу ученого (например, о «звездном небе») знают, что он написал «Критику чистого разума», преподавал российским военным и так далее. Но сведения эти носят обрывочный характер, да и о сути кантовского учения большинство калининградцев имеет очень приблизительное представление. Для того, чтобы оно стало чуть более четким, наш обозреватель Оксана Майтакова попросила ответить на наивные вопросы о жизни и творчестве мыслителя доктора философских наук Вадима Чалого, долгое время работавшего в Калининграде в БФУ им. И. Канта, а с прошлого года занявшего профессорскую должность в МГУ им. Ломоносова. Из них, например, можно узнать, что именно преподавал немецкий философ русским офицеров. А также о том, что он действительно связан с Фридрихом Якоби, портрет которого так часто подписывают «Иммануил Кант».





В продолжение темы. Калининградская художница Ольга Дмитриева завершила графический роман о Канте. Работа получилась настолько объемной и тщательно подготовленной — как признается автор, ей пришлось прочитать ряд трудов философа, изучить несколько биографических изданий и консультироваться — что назвать ее комиксом не поворачивается язык. Но форма избрана именно такая — и это огромный плюс, потому что художнице в итоге удалось рассказать о сложном легким доступным языком. Как признается художница без ложной скромности, это — единственный комикс о выдающемся ученом не только в России, но и в мире. Презентация графического романа, кстати, намечена на май, мы же представляем выдержки из него уже сейчас.





БФУ имени Канта планирует обучать будущих архитекторов и реставраторов, которые занялись бы восстановлением архитектурного наследия региона. Тема давняя и болезненная, этих специалистов в Калининградской области катастрофически не хватает. А зазвучала с новой силой она после того, как студентка БФУ Александра Старикова попросила посодействовать открытию соответствующей школы в регионе президента Владимира Путина во время его последней поездки в регион. Тот согласился, что богатое историческое наследие Калининградской области нужно сохранять — и дал соответствующие поручения. Обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова с подробностями.