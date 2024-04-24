Вечерний @Калининград: исчезновение Светлогорска и в клинче с минздравом

Покинувший в январе должность главврача БСМП Евгений Любивый не сдался и ринулся в бой с исторгнувшей его системой. Как известно, отпочковала она экс-главу Калининграда после задержания на Куршской косе при довольно-таки однозначных обстоятельствах. В суде истец заявил, что причину случившегося раздули журналисты «Нового Калининграда» и к медицине она не имеет отношения. Сам он при этом в глаза не видел приказа об увольнении, вообще находился на больничном, требует восстановления на работе и выплаты миллиона рублей. Забавно, что областные власти заявляли о его увольнении по собственному в связи с заманчивым предложением из-за пределов Калининградской области. То ли не смогли договориться, то ли, наоборот, договорились сильно заранее и оставили возможность для судебных маневров — старое доброе «время покажет» здесь уместно как никогда. К другим, не таким конспирологическим, новостям среды.





Конкурс по субсидиям на морские перевозки в Калининград на этот раз оказался весьма популярен — в сравнении с прошлым годом число желающих причаститься выросло в пять раз. Между 20 заявителями и распределили несчастные 1,8 млрд рублей. Эпитет этот не случаен: то, что денег выделено мало, признавали и сами федеральные власти, обещая сумму в случае запроса увеличить. Как подсчитал портал «Руград», суммарно заявители рассчитывали на сумму в 12 раз большую. Вряд ли стоит ожидать, что федеральные вливания расширятся настолько.

Застройка «нового» променада в Светлогорске явно перевалила экватор, и уже сейчас можно оценить ее масштабы. Они таковы, что совершенно ясно: город, который многие знали и любили — умиротворяющий и соразмерный человеку — исчез навсегда. Уступил место высокомерному и крикливому нуворишу. Учитывая предысторию выделения земли под апарт-отели, спа и коммерческую недвижимость на променаде, чего-то другого было ждать затруднительно. Но поверить в случившиеся изменения все равно непросто. Их оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Власти Калининграда расширяют список мест, запретных и полузапретных для электросамокатов. К первым, например, относятся парк «Юность» площадь Победы с прилегающим храмом и ... значительная часть «чиновничей» улицы Дмитрия Донского. Ко вторым — в том числе Центральный парк, сквер у памятника «Мать-Россия» и т.д. Ограничения, впрочем, касаются только самокатов, взятых напрокат. На владельцев остальных горвласти повлиять не в состоянии и разводят руками. Так что оглядываться все равно стоит всегда и везде.