Вечерний @Калининград: испарение мусора и без салюта, но с шашлыком

Региональное управление МЧС перед «майскими» напомнило о полном запрете разводить костры. Карающий меч замахнулся на главный атрибут праздников, вызвав ураган в соцсетях. «Это же касается и приготовления шашлыков. Даже на собственном приусадебном участке и в мангале», — сурово сообщила пресс-служба ведомства. И пригрозила нарушителям солидными штрафами — до 60 тысяч для граждан, до 800 тысяч — для юрлиц. На вопрос, как, например, быть с мангалами, установленными сейчас на острове Канта (там проходит организованная властями ярмарка), внятного ответа не последовало. В лучших традициях поговорки «все равны, но кто-то равнее». Что большинство наверняка прочитает как «если можно кому-то, то можно всем». К другим, не таким бессмысленным, новостям пятницы.

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Власти Калининградской области решили отменить праздничный салют 9 мая и традиционную реконструкцию штурма 5-го форта. Это делается «в целях обеспечения безопасности жителей и гостей нашего региона». До этого в тех же целях по всей стране приняли решение отменить свои шествия организаторы «Бессмертного полка». Россиянам предложено принять в них участие в полувиртуальной форме: разместить портреты погибших на одежде, аватарках в соцсетях и так далее.

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Под Гурьевском в середине этого лета должна заработать первая в Калининградской области мусоросжигательная установка. Торопиться бить в фанфары не будем: разговоры о необходимости строительства таких заводов ведутся несколько десятков лет. «Мы сейчас размещаем эти заводы по территории области», — говорил, например, в 2006 году экс-губернатор Георгий Боос. Проекты испарились вместе с ним, а то и раньше. Нынешний предполагает уничтожение лишь одной двадцать пятой части образующегося в регионе мусора. Зато самой сложной (в том числе) — промышленных жиров, на них пока власти и хотели бы сосредоточиться. В какую цену обойдется сжигание мусора, есть ли опасность для жителей и другие подробности выяснял корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков.

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Поселок Малиновка — бывший пригород курортного Зеленоградска, который не так давно вошел в черту города. Сегодня по престижности он встал в один ряд с гурьевской «Санта Барбарой», но при этом располагается недалеко от Балтийского моря. «Недвижимость Нового Калининграда» в своем традиционном еженедельном обзоре изучила предложения о продаже домов в Малиновке на популярных сайтах объявлений и выбрала самые интересные, на свой взгляд, предложения.

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Прославляющий чебуреки Иммануил Кант, День рождения зеленоградского кота, диджей-сет в Лиственничном парке, нашествие ретроавтомобилей, жареный на вертеле вепрь вместо шашлыка, музыкальные воспоминания о нулевых и настоящий (или не очень) школьный дискач — «Афиша Нового Калининграда» рассказывает, как провести долгожданные длинные выходные.

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