Кис-кис-мяу с треской: как встретить первые майские выходные в Калининграде и области

Прославляющий чебуреки Иммануил Кант, День рождения зеленоградского кота, диджей-сет в Лиственничном парке, нашествие ретроавтомобилей, жареный на вертеле вепрь вместо шашлыка, музыкальные воспоминания о нулевых и настоящий (или не очень) школьный дискач — рассказываем, как провести долгожданные длинные выходные.

Как известно, май в Калининградской области наступает вместе с гастрономическим фестивалем «Фиштиваль» (0+) в Зеленоградске. В этом году он пройдет с 28 апреля по 1 мая на новом месте. Ярмарке стало слишком тесно на Аллее Дружбы в центре города, и она переехала на так называемую «Музейную аллею» ближе к западному пляжу (ориентир — арт-объект «Пупсы»). В программе — не только работа гастрономических корнеров, но и маркет местных мастеров, мастер-классы по окрашиванию одежды и созданию сладкой ваты, уроки от шеф-поваров, музыкальные выступления и ежедневная жарка гигантской сковороды креветок по-испански прямо на побережье. Все подробности можно уточнить в социальных сетях проекта.

Не забывайте, что ещё одна гастрономическая ярмарка (0+) продолжает работу на острове Канта в Калининграде. В этом году она посвящена 300-летию философа, поэтому из всех углов здесь выглядывает виновник торжества: вот картонный Кант лежит в ванне с апельсинами, вот крошечные шоколадки с его цитатами про привычки и свободу, вот тантамареска с философом, а вот он предлагает посетителям чебурек с треской (правда, в этой роли Канта снова спутали с Фридрихом Генрихом Якоби).

Наслаждаться потеплением будут не только на западном пляже Зеленоградска, но и во всем городе — в первые майские выходные здесь с помпой запускают курортный сезон и отмечают День рождения зеленоградского кота (0+). По такому случаю 29 апреля — соревнования по стритболу, пляжному волейболу, футболу, сеанс одновременной игры в шахматы, целый фестиваль боевых искусств, мастер-класс по арм-рестлингу и флешмоб с открытием купального сезона. 30 апреля — театрализованное шествие «Все котики да в гости к нам!», церемония открытия проекта «КотоФЕЯ», квест «Догони котейку» и концертная программа «Кис-кис-мяу». 1 мая на площади «Роза ветров» в 18:00 выступит кавер-группа «Другие ноты», в 20:00 ее сменит «Шляпная борода». Подробности об открытии курортного сезона в Зеленоградске — на странице местной администрации.





В Светлогорске тоже не обошлись без кошачьей темы, но ставку сделали не на четверолапых, а на гору Кошка, где 28 апреля в 11:00 пройдет легкоатлетический кросс «Кошкин трейл» (0+). Дети пробегут дистанцию 500 метров, взрослым придется попотеть в забегах на 12,5 и 25 км. В самом городе 28 и 29 апреля устроят фестиваль «Медленный город» (0+), ведь Светлогорск входит в ассоциацию Cittaslow — городов с медленным темпом жизни. В Лиственничном парке в эти дни проведут игры, мастер-классы от художников и выставку улиток. 28 и 29 апреля с 16:00 до 20:00 здесь ждут сеты от диджеев Akimov, Nilson и Pens, в 20:10 — показывают документальный фильм «Авдеев. Открытый космос» (6+) о Герое России, лётчике-космонавте Сергее Авдееве. Подробная программа праздника — на странице информационно-туристического центра Светлогорска.

«Ростех Арена» 28 апреля в 20:30 примет матч «Балтики» и ЦСКА (0+) в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу. Калининградская команда продолжает располагаться в нижней части турнирной таблицы, а именно на 15-й строчке — в зоне вылета, поэтому каждая игра для футболистов слишком важна. Впрочем, ЦСКА тоже не балует своих болельщиков победами в последних матчах РПЛ. Команда смогла переиграть только «Факел» со счетом 4:1, три раза сыграла вничью и уступила «Ахмату» со счетом 1:2. Надо сказать, последняя встреча «Балтики» с грозненскими футболистами завершилась разгромом «Ахмата» — 7:1.

Во «Фридландских воротах» 28 апреля с 11:30 до 16:00 будет проходить фестиваль ретроавтомобилей «Ворота в историю» (0+). Вход на него свободный. В этот день на территории музея представят более сорока машин «АвтоРетроКлуба», расскажут об истории каждого из них, а зрители смогут отдать свой голос за понравившийся автомобиль. Кроме того, обещают концертную программу. В списке выступающих — духовой оркестр детской музыкальной школы им. Глиэра, эстрадная студия «Арт лик» и ВИА «Детство.ру», а также «друг музея с заднего сиденья авто» — школа дрессировки и танцев с собаками «Браво». Для детей готовят интерактивную площадку с фотозоной и мастер-классами по аквагриму и созданию браслетов из янтаря.

В торговом квартале «Понарт» 28 апреля в 12:00 устраивают выставку современных автомобилей и мотоциклов (0+). В программе — диджей-сеты, аквагрим и анимация для детей, шоу мыльных пузырей и розыгрыш памятных призов. Вход свободный.





В «Ушкуе» майскую жажду шашлыков решили утолить праздником под названием День жареного вепря (0+). 30 апреля c 13:00 до 18:00 в историко-музейном парке организуют что-то вроде средневекового фудкорта — будут варить сыр с 13:30 до 15:30, готовить творог с 15:00 до 18:00, жарить лепешки на углях с 13:20 до 17:00, коптить рыбу и готовить настоящего вепря на вертеле. В 14:00 состоится традиционный спуск ладьи на воду, прокатиться по живописному озеру смогут все желающие, если позволит погода. Также во время праздника организуют экскурсии по воссозданному средневековому городищу, будет работать выставка оружия и доспехов, ремесленные мастер-классы для детей и взрослых. Стоимость билетов — от 400 до 800 рублей (дети до 6 лет бесплатно).

В «Янтарь-холле» 27 апреля в 19:00 — трибьют-концерт группы Rammstein с симфоническим оркестром (12+). Изображать немецкую метал-группу изо всех сил будет Yalta Band. 30 апреля в 19:00 в светлогорском театре эстрады выступят КВН-команды «Город Пятигорск» и «СОЮЗ» (12+). Состав обещаю звездный — Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Артур Диланян, Влад Хелоян, Татьяна Винокурова, Айдар Гараев, Артём Муратов, Елена Гущина, Виктор Щетков, Александр Алымов, Кирилл Коковкин. 1 мая в 18:00 на сцене «Янтарь-Холла» ждут «Агату Кристи» (16+) с повтором юбилейного концерта, посвященного 35-летию коллектива.

В обновленном «Бастионе» на Дзержинского 27 апреля в 20:00 поп-рок сыграет молодая группа из Калининграда «Фобия» (18+). 28 апреля в 19:00 здесь можно будет услышать авторские песни коллектива «ФамилиаS» (18+) и их каверы на «Город 312», «Зверей», «Мумий Тролль», «Би-2», Brainstorm и др. 29 апреля в 23:00 — трибьют-шоу группы Rammstein (18+). 30 апреля в «Бастионе» пройдет вечеринка под названием «Весна в стиле рок» (18+) «для новых романтичных знакомств и хорового пения любимых песен». В лайн-апе — «Юность», «На случай астероида», «Секретный гость» и Shugarizzz.

В клубе «Склад» 27 апреля в 23:00 — ломаные ритмы от Agama, Befun!, Smolique, Unklav и Alan на вечеринке Garage (18+). В «Ялте» 28 апреля в 19:00 группа «Смех» (18+) отметит 25-летие. На разогреве — Helloday и «Стая коней».





У клуба Ravelin более скромная дата — трехлетие, но отпразднуют ее с солидным размахом (18+). «27 апреля, начиная с 23:00, мы открываем двери в мир незабываемых музыкальных впечатлений. Наши талантливые диджеи подарят вам ночь, полную электронной музыки и техно», — уверяет анонс. На летке будут играть P.Hertz, Yboi, Supaisky, Raving Mask, Deft, NØSTRACTION. В основном зале — VDTKK, который только что обновил свою коллекцию пластинок. 28 апреля в Ravelin хозяйничать будет команда Mirazh — организуют вечеринку, на которой будут вспоминать нулевые с помощью нарядов и музыки (18+).

Ещё одна приятная дата у бара Morrison — два года с открытия. Грозятся отмечать долго, шумно и весело. 27 апреля всю ночь за пультом — DJ Sam (18+). 28 апреля — официальное открытие летнего бара, концерт DeadWoodsBlues и Dj Haldej (18+). 29 апреля для гостей сыграют El Rodriquez и DJ Alex Strokes (18+). Закончат праздничный марафон 30 апреля сетом от DJ Smolique (18+).

В Rum Money на Яналова 27 апреля устроят «Электропляски» (18+). За музыку отвечают Musurchak, Olga Chertova, Roden, Deft и Supaisky. Обещают «красивых людей, актуальную селективную музыку, хаус и техно».

В баре «Ельцин» 27 апреля в 22:00 DJ Marta (18+) устроит праздничный сет с кусочками техно, брейкбита и джангла. В «Месте силы» 27 апреля в 21:00 снова устраивают «Школьный дискач» (18+) с DJ’s Morrison, Smolique и Brandon. «Форма парадная, глобус с указкой на месте, дежурный на контроле и физрук с бонусами за улетный прикид будет орудовать в толпе», — обещают организаторы.

В «Баре Советов» 27 апреля в 19:00 — благотворительный концерт в поддержку калининградского музыканта Евгения Милованова (18+), который всерьез настроился победить непростую болезнь. Деньги будут собирать на медицинское обследование в петербургской клинике. В лайн-апе: Max’s Stereo Film Night, Оля Уханова, «Коса» и др. 28 апреля в 20:00 в «Баре Советов» пройдет открытый микрофон для комиков из творческого объединения «Не такие» (18+).

В светлогорской «Коммуналке № 1» 1 мая в 20:00 «Не такие» устроят «Женский стендап» (18+). «Женский стендап — это не просто шутки. В нём женщины шутят о том, что важно именно для них. Оставьте свои опасения дома. Придите и приготовьтесь к вечеру, полному смеха, эмпатии и подрывной честности», — обещает анонс.

В пространстве Fabrik на Каштановой аллее, 1А 27 апреля в 20:00 пройдет сольный стендап-концерт Клима Климентьева (18+), который, если верить рекламе, будет представлять собой «честный разговор между зрителем и комиком, который чуть-чуть сошёл с ума».





В филиале Пушкинского музея на этой неделе открылась выставка «Зеркало дальнего вида» (6+), посвященная теме памяти. Участие в ней принимают художники из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. «История исследований [памяти] насчитывает более двух тысячелетий, начинаясь в древнегреческой философии (образ „восковой дощечки“ у Платона). Сквозной метафорой проекта выбрано „зеркало дальнего вида“ — в автомобиле оно позволяет человеку двигаться вперед без потери контроля, приближая то, что секунду назад стало прошлым. Как известно, наша память не систематизирована, для осмысленного запоминания важны ассоциации. Зрителю предлагают включиться в сложное и противоречивое восприятие мира, найти свой „восковой оттиск“ в работах проекта», — рассказывают о выставке в филиале Пушкинского музея. Экспозиция объединяет примеры визуализации памяти современными художниками, которые много лет работают с этой темой: живопись, графику, видео-арт, перформанс, фотографию, бук-арт, скульптуру, керамику и др.

В рамках новой выставки 27 апреля в 18:30 пройдет встреча с участником проекта художником Валерием Корчагиным (12+) Разговор на ней пойдет о так называемой «книге художника» и создании музея одноименного музея, где собрана большая коллекция книг современных художников, как российских, так и зарубежных.

В Историко-художественном музее с 30 апреля по 10 мая затеяли серию кинопоказов со настораживающим названием «Фестиваль правильного кино» (6+). В программе — документально-игровой фильм о футболе в блокадном Ленинграде, экранизированная легенда о том, как поднятый горе красный флаг раздражал фашистов, оккупировавших Крым, документальная работа о летчике-космонавте Елене Кондаковой и др.

В Кафедральном соборе 27 апреля в 18:00 готовят концерт «Бах и музыка Франции XVII-XX вв.» (6+). В программе — музыка Баха, Куперена, Франка, Мессиана и Боэльмана. 28 апреля в 18:00 в соборе устроят «Органный фейерверк» (6+). Органист францисканского храма Ла-Верна Эудженио Мария Фаджиани (Италия) исполнит музыку Баха, Шуберта, Листа, Босси, Моранди, а также собственные сочинения.





В Калининградской филармонии органистка Мария Гаврилюк 28 апреля в 17:00 сыграет «Саундтреки на органе» (6+): токкату Баха из фильма «20 тысяч лье под водой», сюиту Грига из «Пер Гюнта», произведения Гладкова из «Обыкновенного чуда», Уильямса из «Гарри Поттера», Циммера из «Пиратов Карибского моря» и др. 30 апреля в 17:00 в филармонии пройдет концерт «От Вивальди до Пьяцоллы» (6+), участие в котором примут орагнистка Мария Гаврилюк, скрипачка Елена Токовинина, пианистка Анна Ушакова и трубач Павел Добронравов.

В Драмтеатре громкая премьера — Филипп Гуревич поставил спектакль по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» (12+). Биография у молодого режиссёра внушительная — он создавал спектакли в «Школе современной пьесы», Театре им. Ермоловой, РАМТе, «Гоголь-центре», театре «Шалом», «Современнике» и др. Его постановки «Хлебзавод» и «Василисса» в 2022 году вошли в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска». «Это рассказ об обычных людях, таких же, как мы с вами, со своими слабостями и пороками, про их мечты о лучшей жизни, где появится кто-то „большой и мудрый“ и подскажет, как жить. И реальность героев состоит из ожидания милосердия и отпущения грехов», — говорит Филипп Гуревич спектакле. Увидеть постановку можно будет 27 и 28 апреля в 18:00.

29 апреля в Драмтеатре — комедия безвыходных положений «Что делать женщине» (18+) по тексту Александра Цыпкина, 30 апреля — комедия «Пижама на шестерых» по пьесе Камолетти (16+).

В Музыкальном театре тоже долгожданная премьера и тоже по мотивам русской классики — «Капитанская дочка» (16+). Постановкой занимался Николай Покотыло — лауреат премии «Звезда Театрала» и номинант «Золотой маски». «Мюзикл „Капитанская дочка“ — это известный всем со школьной скамьи пушкинский сюжет, в котором на фоне крестьянского восстания Емельяна Пугачева разворачивается трогательная история любви, переплетаются судьбы двух людей из разных миров, их страсть и решимость противостоять судьбе. Главным действующим лицом оказывается великое Русское Лихо — метафизическая сила, двигатель всего того и ужасного, и прекрасного, что случалось и случается на Руси», — отмечается в анонсе. Премьера состоится 27 и 28 апреля в 17:00.