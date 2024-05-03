Вечерний @Калининград: турецкая карма, пасхальные дары и котиков не жаль

Сегодня очередной авиаперевозчик объявил об отмене планов летать из Калининграда в Турцию. К авиакомпаниям, которые хотели, но что-то пошло не так, присоединилась Azur air. Между объявлением о весенне-летнем запуске этого направления и решением поставить на нем крест прошло около шести часов. Ранее то же самое случилось с Southwind Airlines и Tailwind Airlines. К другим, чуть менее стремительным, новостям пятницы.





Авиационный бог (назовем ситуацию так) в принципе к калининградцам неласков. 1 мая для жителей Калининградской области должна была заработать программа субсидирования авиаперелетов. Власти анонсировали продажи в кассах и онлайн, проинформировав, что на льготы по обновленной программе осталось примерно 170-180 миллионов рублей. На деле же оформить субсидируемые поездки в первые дни оказалось возможно только, посетив офисы продаж лично. Для этого требовалось провести несколько часов в очереди. Лишь 3 мая и лишь у одного из перевозчиков появилась возможность оформления билетов на сайте, и то он заявил, что на май билетов уже нет. Да и на июнь осталось немного. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Елена Калугина рассказывает, как работает калининградская льготная программа.



За прошедший месяц в калининградских супермаркетах подорожали овощи, особенно серьезно — картофель, капуста и морковка (стоимость последней в сетях почти доросла до 90 руб. за кило). Также отмечается рост цен на фрукты. А вот яйца, напротив, подешевели и стоимость их в крупных торговых сетях Калининграда сейчас одинаковая. Причина — искусственное сдерживание. Впрочем, за год они и так выросли более, чем наполовину. Подробности — в нашем традиционном мониторинге цен в калининградских супермаркетах.





Корреспондент «Нового Калининграда» Ольга Кадомцева присоединилась к операции по спасению котят, замурованных в одном из калининградских подвалов. Изначально история представлялась нашей редакции как быстрое и беспроблемное освобождение (позже оказалось, что это кошка с котенком-подростком). Ведь их, даже бездомных, должен охранять закон. Писать о спасении мы не собирались: просто стало жалко животных. Но в итоге выручить их получилось только через неделю — и наше мнение о возможности это «опубличить» изменилось. Одно дело — умиляться «милым пушистикам», другое — хоть что-то для них сделать. И как выяснилось, очень многие готовы равнодушно пройти мимо. Например, во всей пятиэтажной хрущевке на ул. Космической не нашлось никого, кто бы озаботился случившимся. Но всё-таки нашлись и другие люди, которые искали выход из ситуации и все это время кормили кошку и ее детеныша. Почитайте.





«Туризм и рестораны Нового Калининграда» продолжают рубрику «Шеф рассказывает», которую мы ведём совместно с шеф-поваром Алексеем Потаповым. Темой первого выпуска стала рыба калкан, из которой, к примеру, можно приготовить ризотто и равиоли. Сегодня шеф рассказывает о ещё одном удивительном продукте — спарже. На территории Восточной Пруссии ее выращивали исторически. Сейчас традицию продолжают и жители Калининградской области.





Пасхальная ярмарка на бывшем заводе, лекция современных христианских художников, чуткий инди-поп на закате, рассказы человека-текста и попытка воскресить культовые метал-концерты 90-х — рассказываем, чем заняться в Калининграде в эти майские выходные вне зависимости от ваших религиозных взглядов.