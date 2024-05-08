Вечерний @Калининград: как хрен ни назови, ощипывая Ашманн-парк и зельеварение

Словарь российского новояза в последнее время существенно обогатился. К «хлопкам» вместо взрывов, «заниженным параметрам» вместо «отключения тепла» и «подтоплениям» вместо наводнения добавились «санкционноустойчивые детали». Очевидно, последнее нужно читать как «произведенные в России», но это не точно. Вот и пресс-служба Ликинского автозавода обратилась к туманной лексеме, реагируя на критику автобусов, поставленных в Калининград. Мол, реагируем на вызовы времени — ну а то, что у нашей продукции порой не открываются двери — так это «недочет», который устранят «в кратчайшие сроки». Впрочем, как его ни назови, слаще никому не станет: особого выбора нынче как-то не просматривается. К другим, чуть более конкурентным, новостям среды.

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Начиная с 1950-х годов о штурме Кёнигсберга и Восточно-Прусской операции Красной армии были написаны десятки книг, сотни участников этих боев опубликовали мемуары. Однако у этих работ был значительный минус — острые углы зачастую срезались, сглаживались, и тексты получались выхолощенными. Осенью 2023 года в Калининграде презентовали книгу «Я путь прошел тяжелый до Восточной Пруссии...», выпущенную военно-историческим центром Областного историко-художественного музея. И вот этот сборник радикально отличается от всего издававшегося ранее. В него вошли стенограммы бесед с особо отличившимися бойцами и командирами 11-й гвардейской армии, записанные с мая по июль 1945 года — то есть непосредственно после боев в Восточной Пруссии, когда эмоции еще не остыли. «Новый Калининград» изучил его и выбрал наиболее интересные моменты для своего спецпроекта ко Дню Победы. Часть фотоматериалов, используемых в качестве иллюстраций, публикуется впервые.

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После того, как был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, отвечавший за инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны, старые обиды вспомнили все те, кто пострадал от действий его подчиненных. Среди них — калининградский бизнесмен Виктор Евдоков. Корреспондент «Нового Калинингради» Иван Марков рассказывает, как Евдоков подписал инвестконтракт с Минобороны на снос военного городка в районе улицы Демьяна Бедного, как хотел заработать на застройке жильем освободившегося участка по тому же договору, и что из этого вышло.

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 «Туризм и рестораны Нового Калининграда» продолжают рубрику «Шеф рассказывает», которую мы ведём совместно с шеф-поваром Алексеем Потаповым. Из первых выпусков мы узнали, почему калкан считается символом рыбацкой удачи и за что Людовик XIV ценил спаржу. Сегодня шеф рассказывает о главном мясном деликатесе Калининградской области — оленине. И, как обычно, приводит тематическую местную легенду, а также публикует свои секретные рецепты блюд из оленины.

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День рождения Дейва Гаана, уроки зельеварения, немножко вуду-панка, киберкабаре, сельдь с яблоком в компании «Танцев минус», пасхальный фестиваль, военные спектакли и деревенские ярмарки — «Афиша Нового Калининграда» почти на пальцах объясняет, куда податься в длинные майские выходные.

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