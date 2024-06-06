Вечерний @Калининград: билетный дефицит, заложники свалки, викинги и шаманы

Оторванность Калининградской области от остальных российских регионов ощущается местными жителями все более остро. И не последнюю роль здесь играет проблема с субсидиями на пассажирские перевозки. В частности, на сегодня для жителей региона осталось порядка 4 тысяч льготных билетов, причем всего по четырем направлениям — Жуковский, Архангельск, Мурманск и Екатеринбург. Об этом стало известно из поста, опубликованного в телеграм-канале врио губернатора Алексея Беспрозванных. Правда, в сообщении уточнялось, что «Аэрофлот» «время от времени» выкладывает билеты в Москву, но для калининградцев, вынужденных охотиться за подобными «подарками судьбы», это вряд ли является утешением. «Ведём переговоры с Минтрансом о выделении дополнительного финансирования. Уверен: оперативно найдëм решение», — уверяет врио главы региона. Ждём-с.







Между тем жителей региона волнует не только проблема транспортной доступности (вернее, недоступности) области. В частности, о наболевшем Алексею Беспрозванных на его странице «ВКонтакте» написали жители Советска. «У нас город в концлагерь превратили и газами жителей душат. Правительство области не принимает никаких мер, одни отписки», — рассказали советчане о своем соседстве со зловонной свалкой в Барсуковке. На эти претензии в комментариях ответило минприроды. Напомнив, что источником вони была жировая яма, советчан заверили, что «её полностью изолировали послойно грунтами и инертными материалами», в результате там «значительно снизилась концентрация неприятного запаха». «Ежемесячно проводим лабораторные исследования воздуха в контрольных точках, в том числе на границах с жилой застройкой города Советска, с учётом ветра южного направления. Превышения допустимых значений загрязняющих веществ в воздухе не обнаружили», — отрапортовало министерство. Успокоить советчан не получилось: они назвали ответ ведомства «отпиской» и даже увязали очередное «явление» вони со свалки с отъездом экс-главы региона Антона Алиханова. «Вони не было после приезда А.Алиханова, как он ушел с поста, все началось заново! Нет вам веры!» — резюмировали советчане.

На острове Канта рабочие, занимающиеся благоустройством, обнаружили любопытную находку. Они откопали камень прямоугольной формы, оказавшийся капителью с фасада Кнайпхофской ратуши. «Камень был обнаружен в процессе работ по благоустройству в юго-западной части острова. Его почистили и поняли, что это часть капители с фасада Кнайпхофской ратуши. Дата, которую можно увидеть на камне — 13 июня, она отправляет нас ко времени объединения трех городов, Кнайпхофа, Лебенихта и Альтштадта, в 1724 году и появлению Кенигсберга», — рассказал о находке директор Кафедрального собора Григорий Хуциев. И пообещал, что в скором времени она пополнит экспозицию под открытым небом у стен собора.

Встретиться с викингами, погрузиться в астрал под шаманские напевы, танцевать до утра, отрываться на рок-концерте или посетить выступления местных стендаперов — рассказываем, как провести очередные летние выходные в Калининграде. Что бы вы ни выбрали — главное, не сидите дома, ведь лето так быстротечно.