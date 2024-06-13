Вечерний @Калининград: пьянки в БСМП, рыбы-невидимки и не время «Новых»

Судебная тяжба Евгения Любивого с БСМП и областным минздравом продолжилась в четверг, 13 июня. Как заявил экс-главврач Больницы скорой медицинской помощи, его требования остались прежними: восстановление в должности и компенсация морального ущерба в 1 млн рублей. На предварительном заседании в апреле Любивый рассказал, что, по его мнению, поводом для увольнения стала публикация «Нового Калининграда» о якобы незаконной охоте на Куршской косе, из-за чего руководство минздрава увидело в нём «недобросовестного человека». Уже на основном заседании представитель минздрава Анна Попова заявила, что Любивого уволили из-за многочисленных жалоб на качество и доступность медпомощи в БСМП. При этом сами медики в жалобе правительству отмечали, что в больнице «устраиваются сборища с употреблением алкоголя». Вопросов к минздраву два: почему Любивого из-за жалоб (если они соответствуют действительности) не уволили раньше и почему так получилось, что трудовой договор расторгли спустя несколько дней после январского освещения инцидента на Куршской косе? Надеемся услышать ответы на эти вопросы на следующем заседании суда 21 июня.





Расчистка Литовского ручья началась в декабре 2023 года. Весной работы приостановили, сославшись на нерест рыбы. Это объяснение вызвало возмущение представителей общественности, обративших внимание на то, что в осушенном русле рыбы быть не может, и на то, что проход перегорожен уже полгода. Есть ли на самом деле рыба в ручье и когда уберут забор, выясняли Анна Горбунова и Оксана Майтакова.





В Калининградской области «очень дорогие продукты», поэтому пенсионерам можно было бы ввести «островной коэффициент» к пенсиям, на это обратила внимание пользовательница социальной сети «ВКонтакте» в комментариях на странице Алексея Беспрозванных. Региональное минэкономразвития ответило, что для Калининградской области предусмотрены компенсационные механизмы её эксклавного положения в виде закона «Об ОЭЗ» и т.д. Если будет введён повышающий региональный коэффициент к пенсиям, это может привести к лишению региона мер поддержки и вызвать инфляцию.





Губернаторская кампания-2024 пройдёт без участия «Новых людей». Секретарь регионального отделения партии заявил, что в этом году политическое объединение сосредоточится на муниципальных выборах. Своё решение в партии обосновали тем, что губернаторская гонка не будет интересовать население, мол, «президент назначил и хорошо». А выборы в округах проводятся с конкретной периодичностью, что больше привлекает электорат. При этом, по мнению представителя объединения, «Новые люди» уже заняли положение второй политической силы после «Единой России», за которую голосуют все, кто не согласен с «партией власти».

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Анна Горбунова, Виталий Невар, Кирилл Клейков / Новый Калининград