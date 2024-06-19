Вечерний @Калининград: ширпотреб, метаморфозы в горсовете и рассеянный склероз

Лейтмотив последних пяти дней — противостояние городской власти и торговцев с блошиного рынка. На сей раз администрация просветила калининградцев, что, оказывается, не все антикварщики торгуют подлинниками. Некоторые из них всучивают «ширпотреб и металлолом», и такое в парке в историческом центре города просто недопустимо. Для них заготовлены места на рынках. А вот тех, кто торгует «антиквариатом или раритетными вещами из прошлого, которые действительно могут представлять интерес для широкого круга покупателей», власти ждут в самых проходных точках Калининграда, так сказать, для работы на «туристическую привлекательность» города. Сейчас торговцы готовятся организовать митинг за сохранение блошиного рынка. Для проведения акции им нужно разрешение от как раз-таки городской администрации, чего они смирно дожидаются. Посмотрим, к чему вся эта история приведёт.

«Рассеянный склероз» (РС) — болезнь, о которой до сих пор некоторые слышат впервые и по ошибке ассоциируют ее с потерей памяти. В действительности это заболевание, при котором собственная иммунная система ошибочно атакует и разрушает оболочку нервных волокон, так называемый миелин. В результате чего в организме человека возникают необратимые повреждения центральной нервной системы. У людей с рассеянным склерозом может наблюдаться онемение конечностей и лица, депрессии, головокружения, а при прогрессировании болезни — слепота, тремор и паралич. Вылечить рассеянный склероз невозможно, однако при правильно подобранной терапии прогрессирование заболевания можно приостановить и жить полноценной и насыщенной жизнью. Истории тех, кому это удалось, — читайте в спецпроекте «Нового Калининграда».

В Калининграде ещё раз готовятся поменять структуру горсовета. Проект подразумевает сокращение должности одного из заместителей Аминова и начальника административно-правового управления. Глава города пояснил, что у такого решения есть две причины: «увеличение нагрузки и работы в части представительских функций аппарата городского совета и именно главы городского округа» и «сокращение численности руководящего аппарата». При этом фонд оплаты труда депутатов, по заверениям Анастасии Черепановой, уменьшится.

В Калининграде вновь решили отказаться от традиционного шествия в рамках празднования Дня города. Тем не менее глава назвала программу празднования «большой и трехдневной», однако более подробный анонс пообещала выдать «через неделю-полторы».

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Виталий Невар / Новый Калининград