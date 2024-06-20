Вечерний @Калининград: бизнес на могилах, приморская трагедия и онкодефицит

«Новый Калининград» уже писал, что гурьевские и калининградские власти намерены пристроить к военно-мемориальному комплексу (ВМК) в Медведевке гражданское кладбище, используя многоходовые схемы и отвлекающие маневры, что может привести к досрочному закрытию военного кладбища уже через 10-12 лет. В новом расследовании, посвящённом этой теме, мы разбираемся, как ВМК стал прибыльным местом для структуры, созданной заинтересованными чиновниками Гурьевской администрации, рассказываем, как появился этот бизнес и на чем он строился.

И к другим новостям уходящего четверга.

3 июня в Зеленоградске в море утонул 16-летний воспитанник центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Следственный комитет проводит по данному факту проверку. До её завершения власти отказываются комментировать ситуацию, которая складывалась в социальном учреждении в последнее время. «Новый Калининград» поговорил с несколькими собеседниками, знакомыми с ситуацией (большинство предпочли остаться анонимными), и выяснил дополнительные подробности, которые, как мы полагаем, могли стать первопричиной трагедии.

В Калининграде возникла проблема с препаратом для онкобольных «Бусерилин». Об этом «Новому Калининграду» сообщил пациент с онкодиагнозом Юрий. По его словам, лекарство, назначенное онкологом, исчезло из аптеки Городской поликлиники № 4 на ул. А. Невского. На горячей линии по вопросам лекарственного обеспечения корреспонденту «Нового Калининграда» подтвердили, что препарата действительно нет. Редакция направила информационный запрос об отсутствии лекарства в правительство Калининградской области.

В грядущие выходные калининградцев ждёт концертное разнообразие и два средневековых праздника. Начнётся все это уже вечером пятницы, на который запланировано сразу три больших мероприятия. Выбирать предстоит между стендапом Павла Воли, читкой Паши Техника и поп-хитами Димы Билана. Далее любителей чего потяжелее ждут несколько трибьют-концертов и квартирник от лидера группы «Пилот». Со средневековыми реконструкторами же можно будет либо утопить чучело Морены, либо сжечь на костре Купалу. Подробности — в нашем традиционном гайде.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда»