Вечерний @Калининград: пчелы против меда, пляжные баталии и парижский дух

В пятницу, 21 июня, состоялось заседание суда Центрального района Калининграда по иску экс-главврача БСМП Евгения Любивого к областному минздраву и больнице. Уволившийся, по версии властей, «по собственному желанию» медик требовал восстановить его в должности руководителя учреждения и выплатить миллион в качестве компенсации. На претензии Любивого, решившего пойти против взрастившей его системы, последовал судебный отказ. Будет ли продолжение истории в стиле «пчелы против меда», покажет время: у Любивого есть месяц на обжалование решения суда.

Еще одно судебное разбирательство, похоже, только набирает обороты. В Янтарном разворачиваются «пляжные баталии» между владельцами прибрежных кафе и Росимуществом. Ведомство требует убрать с пляжа нестационарные торговые объекты, поскольку «земельный участок предоставлен на праве аренды Акционерному обществу „Калининградский янтарный комбинат“» и размещение НТО в его границах в период действия договора недопустимо. В целях устранения выявленных нарушений Росимущество подало иск в Арбитражный суд Калининградской области к администрации Янтарного и 20 предпринимателям. После очередного заседания суда к участию в деле привлекли в качестве третьего лица правительство региона.

В разгар туристического сезона «Недвижимость Нового Калининграда» продолжает мониторить местный рынок аренды в поисках доступного и не очень жилья. На сей раз мы «отправились» в Светлогорск и выбрали пять самых дорогих квартир и апартаментов, которые сдаются посуточно. Диапазон цен — от 23 до 27 тыс. рублей в сутки. Потенциальным жильцам обещают «маленький Париж на Балтике», «находку для эстетов» и даже «ощущение, что живешь в лесу на дереве».

Позаботившись о крыше надо головой, нельзя забывать и о хлебе насущном. А поэтому наши корреспонденты прошлись по центральной части Калининграда в поисках недорогих заведений для быстрого перекуса. Эти места отмечены на специализированных сайтах и разделов положительными отзывами. Рассказываем о первых восьми разнообразных точках общепита с блюдами на разный вкус.