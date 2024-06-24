Вечерний @Калининград: туман санкций, рост коммуналки и освобождение пернатых

Начало недели «порадовало» новостью о том, что Евросоюз ввёл санкции против собственника калининградского аэропорта «Храброво». В санкционных списках оказался предприниматель Роман Троценко, а заодно и принадлежащий ему холдинг «Новапорт», объединяющий сеть региональных аэропортов, в том числе «Храброво». В Еврокомиссии сочли, что «Новапорт» поддерживает российское правительство в обеспечении материально-технической инфраструктуры для Военно-воздушных сил РФ. Повлияет ли «опала» холдинга на работу калининградского «Храброво», пока непонятно. Ни в холдинге, ни в аэропорту не захотели давать каких-либо комментариев по этому поводу. Поэтому нам остается только ждать, когда развеется «санкционный туман» и наступит хоть какая-то определенность.

В отличие от авиации, в коммунальном секторе все, напротив, предельно ясно. От чего, впрочем, не легче. Уже в августе калининградцы получат «жировки», цифры в которых их точно не порадуют. В зависимости от вида услуги рост составит до 30%. Тарифы на коммунальные услуги в Калининградской области в последний раз повышались 1 декабря 2022 года. Но с 1 июля 2024 года жителей Калининграда ожидает подорожание. Напоминаем, что именно вырастет в цене и на сколько.

«Новый Калининград» продолжает следить за «пляжными баталиями», которые разворачиваются между владельцами прибрежных кафе в Янтарном и Росимуществом. Ведомство требует убрать с пляжа нестационарные торговые объекты, поскольку «земельный участок предоставлен на праве аренды Акционерному обществу „Калининградский янтарный комбинат“» и размещение НТО в его границах в период действия договора недопустимо. Росимущество подало иск в Арбитражный суд Калининградской области к администрации Янтарного и 20 предпринимателям. Между тем власти муниципалитета считают, что Размещение на пляже нестационарных торговых объектов никоим образом не нарушает права и законные интересы собственника земельного участка — Российской Федерации. Подробности — в нашем материале.

В пивоварне Бланкенштайна в Полесске к концу этого года должна появиться черепичная крыша и балкон с видом на реку Дейму. О том, как проходит реконструкция исторического объекта, «Новому Калининграду» рассказал его владелец Александр Наталич, который занимается восстановлением здания с 2018 года. Спойлер: еще до завершения всех работ на верхнем этаже пивоварни планируется открыть музей. Это должно произойти уже через три недели.

В Калининградском зоопарке водоплавающих птиц выпустили на волю. Это произошло после того, как был снят карантин по птичьему гриппу, введенный в апреле прошлого года. Пернатых тогда переселили в закрытые помещения из-за вспышки птичьего гриппа, зафиксированной в четырех километрах от учреждения. За тем, как птицы обрели долгожданную свободу, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.