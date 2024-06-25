Вечерний @Калининград: больничные крысы, «золотой» круиз и насос преткновения

Роспотребнадзор обнаружил крыс в Калининградской областной клинической больнице. Это произошло в ходе эпидрасследования, проведенного специалистами ведомства по факту укуса одним из грызунов пациента медучреждения. «В деятельности медицинского учреждения выявлены многочисленные нарушения обязательных требований к организации дератизации на объекте, <…> что подтверждено фактом заселённости грызунами подвальных помещений», — сообщили в Роспотребнадзоре, пообещав привлечь больницу к административной ответственности. Только вот успокоит ли это пациентов, вынужденных соседствовать с агрессивными грызунами.

Власти региона уточнили число мест для пассажиров на паромах из Калининграда. Выяснилось, что паромной переправой на четырёх судах в общей сложности могут воспользоваться 185 пассажиров, причем как с личным транспортом, так и без него. Но если в первом случае это скорее неизбежные расходы, то круиз «без обременения» больше напоминает бездумное расточительство. Самая дешёвая перевозка на одного человека обойдётся в 6 тыс. 200 рублей, с самой дорогой каютой сумма вырастет до 12 тыс. 600. «Золотой» вояж.

Калининградский «Гидротехник» больше года не отдавал подрядчику 1,2 млн рублей за насос, не подошедший из-за ошибки в техзадании, которую заказчик сам же и допустил. «Чтобы принять его на баланс предприятия и оплатить заказ, потребовалось решение суда. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Поставленному насосу найдут применение на другом объекте, который находится в обслуживании у МБУ „Гидротехник“», — отметили в горадминистрации.

Зеленоградский районный суд частично удовлетворил три из шести исков по делу о невыплате зарплаты несовершеннолетним со стороны парк-отеля «Дом поэта» на Куршской косе, принадлежащего ООО «Аквамарин». Напомним, шестеро детей — пять девочек и мальчик — летом прошлого года устроились по объявлению на «Авито» в парк-отель убирать номера. В объявлении было обещано, что зарплата составит 32 тысячи рублей в месяц. Однако полностью зарплату они не получили. Суд, выслушав позиции сторон, постановил, что руководство парк-отеля «Дом поэта» выплатит по 18 и 21 тыс. рублей двум 15-летним сёстрам и 15 тыс. рублей 16-летнему подростку. Заседание по остальным несовершеннолетним детям, которых тоже не полностью рассчитали летом 2023 года, пройдет 2 июля.