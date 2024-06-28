Вечерний @Калининград: месть моря, гастрономическая «фишка» и рок, джаз, панк

В Светлогорске шторм смыл новый пляж, организацией которого занималась компания, построившая панорамный лифт. Сейчас новая зона отдыха представляет собой весьма унылое зрелище, скорее напоминающее индустриальные пейзажи, чем пляж курорта федерального значения. В разговоре с корреспондентом «Нового Калининграда» гендиректор «СЛК-Инвест» (бывший архитектор Калининграда и области) Александр Башин признался, что в мероприятие было проинвестировано пять миллионов частных рублей, планировалось установить 200 лежаков и сдавать их в аренду за деньги, но на оставшемся после шторма кусочке умещается всего 50.

«У нас нет в Светлогорске пляжа. И для этого предприняли массу усилий, чтобы расчистить, насыпать, организовать. Невероятная история произошла. И при этом негатив со стороны граждан происходит, что вообще странная для меня история. И то, что еще и море как бы отомстило. Но ради опыта и работаем», — заключил Александр Башин.

Кстати, в далёком 2012 году именно Александр Башин, возглавлявший тогда областное агентство по архитектуре и строительству, выступил идеологом строительства нового променада Светлогорска (на котором теперь строятся апарт-отели). Архитектурный проект разрабатывал сотрудник основанной им студии и нынешний главный архитектор области Евгений Костромин. Тогда же Башин говорил и о намыве нового городского пляжа. Но по давней российской традиции хотели как лучше, а получилось — как всегда.



Тем временем «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила исследовать побережье на предмет самых дорогих квартир в краткосрочную аренду. На этот раз мы решили «остановиться» в Пионерском, где пляж пока ещё есть, но променад уже закрыли из-за его аварийного состояния. Самые дорогие квартиры в Пионерском сдаются за 25-15 тысяч рублей в сутки. Посмотреть больше фото элитной недвижимости для состоятельных туристов можно по ссылке.

В преддверии выходных корреспонденты «Нового Калининграда» изучили меню ресторанов в центре города и выяснили, где и по какой цене можно найти одно из самых популярных в регионе блюд. Хоть пеламида и не водится в Балтийском море, строганина из этой рыбы считается локальной гастрономической «фишкой» Калининградской области. Это блюдо особенно любят местные жители, спешат попробовать туристы. Где можно попробовать строганину, читайте в нашем обзоре.

Кстати, в ближайшие выходные мы ещё успеваем поймать за хвост пролетевший июнь. Для этого можно на пару дней переехать в «Ржавый город», отправиться в одну из старинных кирх на спектакль или концерт, сыграть в регби на пляже или послушать рок, джаз, панк, минимал-техно (нужное подчеркнуть) в одном из клубов Калининграда. Традиционные трибьюты ждут поклонников Queen, Rammstein и Offspring. Все самые интересные события на любой возраст и вкус мы собрали в обзоре афиши «Нового Калининграда».

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда»