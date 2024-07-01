Вечерний@Калининград: резиновое общежитие, казус Любивого и «лечение» Блока

Никогда такого не было — и вот опять. В понедельник региональный СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении четверых жителей Калининграда и одного иностранца за организацию незаконной миграции. С апреля по июнь 2024 года подельники за деньги незаконно поставили на учет не менее 175 иностранцев и лиц без гражданства, зарегистрировав их в общежитии на улице Барнаульской. При этом руководившая процессом 46-летняя калининградка является фигуранткой еще одного уголовного дела: ей и еще трем жителям региона инкриминирована фиктивная постановка на учет свыше 13 тыс. мигрантов в период с января 2022 по февраль 2024-го. Что характерно, новый «бизнес» женщина запустила, когда официально находилась под домашним арестом. А на деле — «общалась с другими фигурантами уголовного дела, самовольно покидала место исполнения меры пресечения, пользовалась мобильной связью и информационно-телекоммуникационной сетью „Интернет“». Как говорится, такое комментировать — только портить. Особенно на фоне заявления главы МВД, что «в настоящее время сфера миграции находится под пристальным вниманием не только руководства государства, но и всего общества».

На этом обескураживающие новости понедельника не заканчиваются. В частности, получила невеселое продолжение история с «ковидными» выплатами, коих так и не удалось добиться в суде представителям среднего медицинского персонала Городской детской поликлиники Калининграда. А все потому, что руководство поликлиники передало суду приказ, по которому фельдшеры… не входят в список должностей, которые подвергаются риску заражения. То есть контактировать с ковидными пациентами они могут и даже должны, а заразиться — нет. Стало быть, и выплаты им не положены.

Еще одним казусом, и тоже на медицинскую тему, является нашумевшая история с неоднозначным увольнением экс-главы БСМП, а по совместительству депутата горсовета Евгения Любивого. Во время судебной тяжбы последнего с региональным минздравом открылись ранее неизвестные факты, которые вызвали целый ряд вполне логичных вопросов. Разобраться в которых попытался обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев в авторской колонке «Есть мнение».

И о хорошем. На острове Канта реставрируют советские скульптуры из фондов Историко-художественного музея. Всего в рамках фестиваля «Гармонией камня» от биопоражений, растрескиваний и эрозии в этом году спасли семь произведений. В частности, мастерам удалось «подлечить» скульптуры Горького и Блока. О том, как проходил уже второй такой фестиваль, «Новому Калининграду» рассказал его организатор, руководитель мастерских «Реставратор 39» Олег Турок.

Текст: Оксана Шевченко, фото: архив «Нового Калининграда»