Вечерний @Калининград: олень преткновения, улов «блогеров» и охота на мусор

Мэр Смоленска Александр Новиков встал на защиту бронзового оленя из парка Блонье и заявил, что Калининграду скульптура не достанется. Накануне её отказались признавать объектом культурного наследия из-за «враждебного» происхождения, в результате чего в соцсетях Калининграда и Смоленска развернулась настоящая «битва» за оленя.

Высказались на сей счёт и официальные лица. Руководитель смоленского «Центра по охране и использованию памятников истории и культуры» Виталий Казепин отметил, что вопрос возвращения скульптуры в Калининград можно обсуждать. Власти Калининградской области также выразили готовность принять «блудного» оленя обратно на историческую родину. Место для рогатого уж было начал присматривать Калининградский зоопарк. Но не тут-то было. В любви к оленю от имени жителей и гостей Смоленска решительно признался градоначальник, наградивший скульптуру статусом «значимой достопримечательности». Её перемещение «не рассматривается и рассматриваться не будет», пресёк дальнейшие дискуссии мэр.


14-летняя поклонница блогеров из Калининграда поверила, что выиграла денежный приз, а на деле стала очередной лёгкой добычей мошенников. Девушка подписалась на телеграм-канал якобы популярных блогеров, которые объединились в команду для розыгрыша денег среди подписчиков. С «победительницей» связался неизвестный. По его словам, от шелеста купюр удачливую калининградку отделял лишь один шаг — продиктовать номер банковской карты кого-нибудь из родителей и скинуть код из смс-сообщения. Послушно выполнив указания, девушка лишила семью 167 500 накопленных и кредитных рублей. Жертву «блогеров», вероятно, ждут длительные беседы о цифровой гигиене и финансовой грамотности. Впрочем, как показывает нерадостная статистика, не помешают они и многим взрослым, верящим в «безопасные счета».


Философия дружелюбного отношения к окружающей среде «эко-френдли» становится всё более популярной — на продуктах в перерабатываемой упаковке можно заметить соответствующие пометки, в кофейнях предлагают скидку на кофе «в свою кружку», а у магазинных касс висят текстильные авоськи, которыми можно заменить полиэтиленовые пакеты. Кроме того, в Калининграде реализуются целые проекты, направленные на формирование экологической культуры. «Новый Калининград» пообщался с представителями некоторых из них.

Текст: Мария Власенкова, фото из архива «Нового Калининграда»

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