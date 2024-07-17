Вечерний @Калининград: экс-игрок Лиги чемпионов, чей же олень и новая парковка

Калининградская «Балтика» укрепила линию обороны в своём составе. «Бетонировать» фланг будет крайний защитник Денис Терентьев, выступавший в составе крепких клубов российской Премьер-лиги. Это не только единственный у балтийцев трансфер игрока с богатым бэкграундом в РПЛ, но ещё и подписание футболиста с опытом выступлений в Еврокубках. В частности, Терентьев выходил на поле за «Ростов» против таких клубов-грандов, как мадридский «Атлетико», мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед». Теперь экс-участник Лиги чемпионов и Лиги Европы будет бегать за «Балтику» в Первой лиге, и в калининградском клубе он проведёт как минимум весь этот сезон, если не случится его зимний трансфер в другую команду. Теперь в «Балтике» числятся девять номинальных защитников, пять из которых — крайние.

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Тема с оленем из Роминтской пущи не утихает. Калининградские власти всё ещё надеются на диалог с властями Смоленска по поводу возвращения бронзовой скульптуры из парка Блонье на историческую родину. Пока смоляне поднимали волну возмущения в соцсетях из-за передела наследия, к спору подключилась глава администрации подмосковной Истры. По ее словам, этот город также имеет законное право обладать оленем. За хитросплетениями дискуссии следил Иван Марков.

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Строительство парковки в районе перекрестка улиц Фрунзе и Грига необходимо для увеличения рождаемости в Калининграде. По словам главы городской администрации Елены Дятловой, в обсуждаемом квартале сосредоточены сразу несколько учреждений, среди которых — женская консультация. Свои слова она аргументировала тем, что власти должны делать всё возможное, чтобы в роддомах рождалось как можно больше детей, а беременным было удобно посещать консультацию.

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Необычную скульптуру поэта Владимира Маяковского с ноутбуком установили у Калининградской областной юношеской библиотеки им. Маяковского на улице Богдана Хмельницкого. Её создание приурочено ко дню рождения поэта — 19 июля. Заказчиком проекта стала библиотека при поддержке министерства по культуре и туризму Калининградской области. Скульптуру в течение двух месяцев изготавливал житель Гвардейска Александр Брага (там он установил несколько фигур роботов и других персонажей из металла).

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Иван Марков, Юлия Власова / Новый Калининград, ФК «Балтика», Александр Брага

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