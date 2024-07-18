Вечерний @Калининград: ЦУР двух господ, Макс-Ашманн-парк и не всё лето малина

Руководитель Центра управления регионом Ульяна Стрельцова покинула свой пост. Сразу несколько источников подтвердили эту информацию на этой неделе. Временно исполняющей обязанности руководителя назначена Кристина Русавская. О том, что в регионе существует такая структура, многие узнали впервые только из новости о смене руководства. Между тем, одна из задач ЦУРов — решать проблемы жителей на местах. То есть реагировать на жалобы в соцсетях и госпабликах и призывать чиновников к ответу. С этим региональный ЦУР вроде как справлялся, хотя зачастую ответы региональных министерств и ведомств на жалобы калининградцев больше походили на отписки. Но кое-что всё же работало и неплохо: после жалоб в соцсетях мусорки убирали, некрасивые рисунки на стенах закрашивали и даже ремонтировали тротуары. Региональный ЦУР для этих целей использовал отделы, созданные и финансируемые местными бюджетами, а также вынуждал муниципальные учреждения от детсада до сельского клуба заводить аккаунт в соцсетях, регистрировать его как госпаблик и наращивать число читателей. В то время, как у аккаунта «ВКонтакте» самого ЦУРа — всего 1160 подписчиков.



Но есть у ЦУРов еще одна важная функция — анализировать на основе обращений жителей проблемы региона и передавать эту информацию «наверх», поскольку подчиняются центры управления близкой к администрации президента структуре АНО «Диалог». Предполагалось, что благодаря ЦУРам федеральные власти будут понимать, чем дышит народ, а заодно иметь независимый взгляд на то, что происходит на уровне регионе. Между тем, Ульяна Стрельцова перед тем, как возглавить подведомственный федералам ЦУР, работала в областном отделе, который (как утверждают знакомые с ситуацией источники) в основном работал на формирование положительного имиджа бывшего главы региона. Это на раскрутку его страниц в соцсетях работали целые отделы администраций, чтобы жители в любой момент могли получать ответ от губернатора и верить, что это он сам лично держит руку на пульсе. Не исключено, что всё это привело к своеобразному конфликту интересов, попытке руководителя структуры усидеть на двух стульях, а федералы не получали от калининградского ЦУРа полной информации обо всём, что происходит в области. Так или иначе, если вы оставляете жалобу в соцсетях, то знайте: её должен контролировать ЦУР.

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Текст: Оксана Майтакова, иллюстрация: скриншот со страницы vk.com/tsur39, фото: архив «Нового Калининграда»