Вечерний@Калининград: дьявол в деталях, философ в комиксах и срочники на границе

В среду стало известно, что власти Советска выиграли суд у литовского муниципалитета Пагегяй и требуют выплатить 17355,59 евро по одному из проектов программы приграничного сотрудничества. После начала СВО программу заморозили, и Советск решил взыскать с властей литовского города деньги «за неисполнение условий соглашения». Калининградский арбитражный суд пришел к выводу, что требования истца были документально обоснованными по праву и размеру и подлежат удовлетворению. Новость для советчан и других муниципалитетов, проекты которых затормозились, вроде как хорошая. Но дьявол, как известно, кроется в деталях — и в этой истории тоже есть маленький нюанс. А именно: решение российского суда, вынесенное на территории Российской же Федерации, в нынешних реалиях вряд ли будет принято во внимание литовской стороной. И уж тем более наивно всерьез рассчитывать на какие-то выплаты. Впрочем, аналогичным образом Россия реагирует последние два года на решения европейских судов, а посему — без обид.

За 6 месяцев 2024 года в Калининградской области смогли сдать экзамен на водительские права с первого раза чуть более 7% выпускников автошкол. Об этом сообщается в докладе региональной ГИБДД. Учитывая, что за дополнительные занятия с инструктором «неаттестованные» выпускники автошкол должны платить, равно как и за каждую последующую попытку пересдачи на права, возникают не совсем веселые выводы и соответствующие вопросы. Но они скорее риторические. Ничего личного, так сказать.

Художница Ольга Дмитриева хорошо известна в Калининграде и за его пределами — она автор серии книжек про историю Калининграда, Кёнигсберга, комиксов про философа Иммануила Канта, писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Её работы можно увидеть в Музее изобразительных искусств, а в середине июня в музее состоялась презентация её нового графического романа «Кант. Жизнь и суждения». «Новый Калининград» поговорил с Ольгой о том, почему она решила изобразить биографию великого философа в виде комиксов, о новых книгах про поселок Заливино и Куршский залив, а также о судьбе художника и многом другом.

15 лет назад пограничники отказались от военнослужащих срочной службы и с тех пор комплектовались исключительно контрактниками. Однако в 2024-м российские призывники вновь получили возможность проходить срочную службу в Пограничных войсках ФСБ. В этом году в Погрануправление ФСБ по Калининградской области прибыли новобранцы из пяти различных регионов страны. В каких условиях они проходят службу и как проводят свободное время, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.