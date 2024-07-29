Вечерний @Калининград: роскошь для эгоиста, ошибочное увековечение и Мизулина

Самая дорогая квартира в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга по версии «Авито» продаётся в Калининграде. Собственник надеется выручить за пентхаус «Гермес» площадью 215 м² 400 млн рублей. В такую сумму владелец оценил «кoллeкциoнную недвижимость в Kалинингpaдe класса люкc, cимвoл элиты, непрeвзoйдённой роскоши и комфорта». По мнению автора объявления, квартира подойдёт «состоявшейся бизнес-леди», «молодому обеспеченному эгоисту» или «состоятельной паре». Пока никто из «элиты» переехать на ул. Артиллерийскую, судя по всему, не надумал. Как отметили внимательные читатели «Нового Калининграда», объявление «висит» на сайте «со времён становления «Авито». Впрочем, указанная сумма — не предел. Ранее в Калининграде была выставлена на продажу квартира за 600 млн. В настоящий момент объявление снято с публикации. Может, и этот «товар» вскоре найдёт своего купца.



Квартира одного из сотрудников администрации Зеленоградска оказалась более популярной. С мая 2022 года по июль 2024-го муниципальный служащий сдал её посуточно более 20 раз. Доход от этой деятельности превысил 985 тыс. рублей. Сотрудник, которому закон запрещает заниматься предпринимательской деятельностью, свой дополнительный заработок скрыл. Впрочем, вскоре сдача жилья может стать основным источником дохода предприимчивого чиновника, ведь уволить его требует прокуратура.

Ошибочное увековечение бойцов, погибших в годы Великой Отечественной, на воинских мемориалах не является чем-то исключительным. Однако после того, как в регионе началась работа по замене мемориальных плит на памятниках, у волонтеров и местных властей стали вспыхивать конфликты с родственниками погибших. Зачастую это происходит из-за того, что последним не объясняют, что происходит, их не предупреждают о реконструкции памятников и корректировке списков. «Новый Калининград» решил разобрать эту проблему на примере крупного воинского мемориала в поселке Низовье Гурьевского района.

В БФУ имени Канта сегодня было многолюдно. Детей и молодёжь привлёк не какой-нибудь праздник или концерт, а визит главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной. Одной из тем встречи стала блокировка видеохостинга YouTube. По словам Мизулиной, «YouTube сам себя заблокировал для русского народа, потому что он начал удалять всё русское». Репортаж побывавшего на встрече корреспондента «Нового Калининграда» можно будет прочитать на нашем сайте в ближайшее время.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград», сайт avito.ru