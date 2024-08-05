Вечерний@Калининград: тарифное лидерство, скачущие цены и проблемные долгострои

Уже в этом месяце калининградцам предстоит оплатить «коммуналку» по новым тарифам, превышающим среднероссийский показатель. И как выяснилось, по некоторым позициям мы «переплюнули» даже Москву. В частности, по тарифам на отопление и газ. При этом в столице семьи могут получить поддержку, если тратят на ЖКХ больше 10% своих доходов, в то время как в Калининградской области считается нормальным, что семья отдает за коммуналку 22%, а по поддержке семей по оплате ЖКУ регион находится на последнем месте на Северо-Западе. Как поясняют эксперты, основные затраты в ЖКХ — это энергоресурсы. А Калининградская область, не имея сухопутных границ с материковой частью страны, вынуждена их завозить, что неизбежно влияет на цену. Кроме того, в регионе есть проблемы со сложившейся структурой предприятий ЖКХ и состоянием сетей. Посему выходит, что ждать тарифных «послаблений» жителям Янтарного края не стоит.

Судя по сложившейся тенденции, не стоит калининградцам надеяться и на удешевление условной продуктовой корзины. По результатам ежемесячного мониторинга цен «Нового Калининграда» только в одной торговой сети из трёх она стоила дешевле 3000 рублей. Не преодолела эту планку пока только «Пятёрочка». Рекордсменами по подорожанию в июле стали мясной фарш, сливочное масло и рис. Также выросли в цене молоко и подсолнечное масло. Подробности — в нашем обзоре.

Федеральный «Фонд развития территорий» заинтересовался четырьмя долгостроями в Калининградской области. На сайте Фонда опубликована информация о планах на торги по трём земельным участкам с недостроенными жилыми домами. Там же есть информация о трехэтажном доме, который уже выставлен на торги. Все проблемные калининградские долгострои были переданы Фонду правительством Калининградской области. «Новый Калининград» выяснил, где находятся эти объекты и почему власти отдали их ФРТ.

Каждый год лето становится полным тревог и переживаний периодом для выпускников — начинается приёмная кампания в вузы. Вчерашние школьники с волнением ожидают рейтинговых списков и приказов на зачисление в надежде увидеть в них себя. «Новый Калининград» выяснил, куда чаще всего стремятся калининградские абитуриенты в 2024 году.