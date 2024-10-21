Вечерний @Калининград: тур в Краснознаменск, молочный бизнес и где вы, крысы

Региональное управление Роспотребнадзора решило заняться поиском крыс на территории озера Поплавок в Калининграде. Как сообщили в ведомстве в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда», обследование проводится в рамках рассмотрения обращения гражданина с информацией о заселённости грызунами прилегающей территории озера. Если нарушения санитарного законодательства будут выявлены, администрации Калининграда «будет предложено принять дополнительные профилактические меры». Приводится также список мест, в которых грызуны, согласно санитарным нормам, должны отсутствовать полностью. Территории водоёмов в нём, к слову, не значатся. Скольким крысам допускается жить у озёр в черте города, остаётся только догадываться. О том, как устроились грызуны в излюбленном многими горожанами месте для прогулок, чем они любят заниматься и как добывают пропитание, можно узнать из красочного фоторепортажа «Нового Калининграда».


66 из 85 — такой результат показала Калининградская область в очередном рейтинге по доходам населения. При этом ещё в июле регион был на 55 позиции, что, впрочем, тоже не повод для гордости. В лидерах традиционно севера, где среднедушевые доходы населения превышают 150 тыс. рублей в месяц. Самому западному, так любимому туристами региону приходится довольствоваться скромными 44,7 тыс. И скромность в данном случае сложно назвать украшением.


Чуть больше о принципах ценообразования в Калининградской области можно узнать из новостей Краснознаменского района. Как сообщается, сборщики молока покупают там сырьё в личных подсобных хозяйствах местных жителей по 24 рубля за литр, при этом в торговых сетях оно продаётся «почти по 100 рублей». В 2021 году литр стоил 26 рублей. Несмотря на такую «математику», молоко сдают на переработку 700 личных подсобных хозяйств района. Для некоторых жителей округа эта деятельность является основной статьёй дохода.


Краснознаменск — маленький городок, в котором живёт три с половиной тысячи человек. В центре — памятник Ленину на огромном постаменте, на горе — бывшая кирха, в которой сейчас располагается местный приход Русской православной церкви. Ещё одна достопримечательность — плотина на реке Шешупе. В реке, кстати, водится рыбец, и много лет здесь проводится конкурс «Краснознаменский рыбец». Местные власти и бизнес считают, что муниципалитет должен развиваться как рекреационный центр и заменить собой литовский Друскининкай. В пресс-туре для СМИ побывали и журналисты «Нового Калининграда».

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter