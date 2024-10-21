Вечерний @Калининград: тур в Краснознаменск, молочный бизнес и где вы, крысы

Региональное управление Роспотребнадзора решило заняться поиском крыс на территории озера Поплавок в Калининграде. Как сообщили в ведомстве в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда», обследование проводится в рамках рассмотрения обращения гражданина с информацией о заселённости грызунами прилегающей территории озера. Если нарушения санитарного законодательства будут выявлены, администрации Калининграда «будет предложено принять дополнительные профилактические меры». Приводится также список мест, в которых грызуны, согласно санитарным нормам, должны отсутствовать полностью. Территории водоёмов в нём, к слову, не значатся. Скольким крысам допускается жить у озёр в черте города, остаётся только догадываться. О том, как устроились грызуны в излюбленном многими горожанами месте для прогулок, чем они любят заниматься и как добывают пропитание, можно узнать из красочного фоторепортажа «Нового Калининграда».



66 из 85 — такой результат показала Калининградская область в очередном рейтинге по доходам населения. При этом ещё в июле регион был на 55 позиции, что, впрочем, тоже не повод для гордости. В лидерах традиционно севера, где среднедушевые доходы населения превышают 150 тыс. рублей в месяц. Самому западному, так любимому туристами региону приходится довольствоваться скромными 44,7 тыс. И скромность в данном случае сложно назвать украшением.

Чуть больше о принципах ценообразования в Калининградской области можно узнать из новостей Краснознаменского района. Как сообщается, сборщики молока покупают там сырьё в личных подсобных хозяйствах местных жителей по 24 рубля за литр, при этом в торговых сетях оно продаётся «почти по 100 рублей». В 2021 году литр стоил 26 рублей. Несмотря на такую «математику», молоко сдают на переработку 700 личных подсобных хозяйств района. Для некоторых жителей округа эта деятельность является основной статьёй дохода.

Краснознаменск — маленький городок, в котором живёт три с половиной тысячи человек. В центре — памятник Ленину на огромном постаменте, на горе — бывшая кирха, в которой сейчас располагается местный приход Русской православной церкви. Ещё одна достопримечательность — плотина на реке Шешупе. В реке, кстати, водится рыбец, и много лет здесь проводится конкурс «Краснознаменский рыбец». Местные власти и бизнес считают, что муниципалитет должен развиваться как рекреационный центр и заменить собой литовский Друскининкай. В пресс-туре для СМИ побывали и журналисты «Нового Калининграда».

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»