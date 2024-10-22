Вечерний@Калининград: кадровый голод, привет из прошлого и ёлочный вопрос

Дефицит водительских кадров, о котором уже не раз заявляли в муниципальном «ГорТрансе», не обошел стороной и частных перевозчиков. Об этом поведало областное мининфраструктуры, отвечая на жалобу калининградца на постоянно переполненный автобус № 103, попасть в который удается далеко не всем желающим.

Горожанина «утешили», сообщив, что подобный дискомфорт испытывают и пассажиры других маршрутов. «Сейчас у автотранспортных предприятий области, в том числе компании „Тотем 8“, возникла нехватка водительского состава, — пояснили в министерстве, — из-за этого на маршруте № 103 бывает вынужденный недовыпуск транспортных средств, в связи с этим возрастает нагрузка на остальные автобусы как маршрута № 103, так и других, следующих через Гурьевск в Калининград. Перевозчики принимают все необходимые меры по привлечению новых сотрудников». Хотелось бы, конечно, чтобы эти самые меры дали результат хотя бы до зимних холодов.

Наличие крыс на озере Поплавок в Калининграде стало неприятным сюрпризом для местных властей. Сити-менеджер Елена Дятлова и вовсе находятся в недоумении, откуда там могли вообще взяться грызуны, если они обычно появляются там, «где есть остатки еды, а это контейнеры для складирования твёрдых коммунальных отходов». Тем не менее факты вещь упрямая, и они свидетельствуют о том, что зона отдыха горожан стала весьма популярным местом обитания крыс. Они устраивают заплывы вдоль береговой линии, роют норы, таскают хлеб у уток, за ними бегают собаки — в общем, хвостатые ведут активный образ жизни, несмотря на то, что, по заявлениям горвластей, территория озера Поплавок «ввиду стихийного скопления грызунов» была обработана уже дважды. При этом на логичный вопрос, будут ли в таком случае предъявлены претензии подрядчику, выигравшему конкурс на обработку общественных территорий от грызунов и насекомых, в мэрии уклончиво пообещали «посмотреть» и «разобраться в ситуации». Хотя для начала хотя бы с крысами разобраться, что уж там.

Случился во вторник и приятный сюрприз: Калининград получил неожиданный привет из Кёнигсберга. Это стало возможным благодаря находке «капсулы времени», которая был заложена в основание памятника поэту Вальтеру фон дер Фогельвейде в далеком 1930 году. Демонтаж остатков постамента состоялся сегодня в Калининградском зоопарке, на территории которого когда-то находился сам памятник, позже «переехавший» на остров Канта. Спустя почти столетие на свет извлекли «капсулу времени», в которой оказался пергамент с загадочными письменами. Их еще только предстоит изучить экспертам. Но хочется верить, что в старинном послании окажется что-то приятное. Для разнообразия.

Пока знающие люди будут анализировать содержимое «капсулы времени», горвластям предстоит проинспектировать состояние главной городской ёлки. Которая, конечно, не настолько древняя, но тоже уже повидала немало всякого на своём веку. Как призналась сити-менеджер Елена Дятлова, уже который год город предусматривает дополнительные средства на приведение старой ёлки «в чувство»: с неё удаляют ржавчину, подкрашивают, восстанавливают отвалившиеся элементы. Подобный «апгрейд» ожидает новогоднюю «красавицу» в ближайшее время, потому как ей снова придется взять на себя почетную роль главной городской ёлки. А если выдержит, то и в следующем году. А кому сейчас легко?

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»