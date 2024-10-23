Вечерний@Калининград: ультиматум главы, судьба «заброшки» и памятник раздора

Всякому терпению приходит конец. Вот и главе региона Алексею Беспрозванных, судя по всему, надоел затянувшийся «сериал» про открытие новой поликлиники на Сельме, и он решил приблизить развязку, что называется, в ручном режиме.

И немудрено: о том, что медучреждение вот-вот заработает, калининградцам твердят уж который год: изначально запустить поликлинику планировали в 2022-м, потом назывался июнь 2023 года. Затем утверждалось, что первых пациентов медучреждение примет в конце мая 2024-го, а в середине июня уже сам Алексей Беспрозванных говорил про конец августа. Впрочем, потом он назвал новый срок — конец сентября. А затем власти пообещали открыть поликлинику «в течение октября»... И вот, похоже, терпение главы региона лопнуло: в среду он провел «очень убедительное совещание» и «дал Минздраву и учреждению 2 суток на доведение до калининградцев сроков запуска этой поликлиники. Иначе будут кадровые решения». Как говорится, ждём-с, мы ж люди привычные. И очень терпеливые. До поры до времени.

2d4wyo53zuk17dsgz191a0k2xu8hwm69 (2).jpg

Еще один пример «долгоиграющих» историй из жизни города К. — ситуация вокруг серьезно поврежденного пожаром здания бывшего отдела внутренних дел на ул. Клинической, которое параллельно является объектом культурного наследия регионального значения. В следующем году исполнится 20 лет, как оно находится в запустении. Пожар в нем произошёл в далёком 2005 году, и тех пор строение несколько раз переходило из руки в руки, все из которых были государственными, но ни одни не оказались «добрыми». В настоящее время медленно разрушающийся исторический объект находится в собственности Корпорации развития Калининградской области, которой ранее удалось «пристроить» в аренду инвесторам замок «Тапиау» и бастион «Грольман», что внушает определенный оптимизм. Очень хочется верить, что «Зданию комендатуры Кёнигсберга с рельефами, 1888-1889 г.г.» также повезёт. И произойдет это раньше, чем его постигнет судьба печально известной Кройц-аптеки.

nhq76idxd19evu4dx4t99q2fpmyuiqzb (1).jpg

Рижский памятник Барклаю-де-Толли, который по решению местной думы собираются убрать из центра латвийской столицы в течение трёх ближайших месяцев, похоже рискует стать «яблоком раздора». Внезапно выяснилось, что на фигуру легендарного полководца имеется целых три претендента: Калининградская область, Псков и эстонский Йыгевесте, где находится усыпальница де-Толли. Хотелось бы верить, что Латвия, которая активно борется с «русификацией», в том числе и посредством сноса памятников, вспомнит, что знаменитый полководец был родом из Курляндии. И что даже русские императрицы были немецкими принцессами. Не исключено тогда, что и фигура полководца останется-таки на прежнем месте. А вдруг?

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда» и «Wikimedia Commons

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter