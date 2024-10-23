Вечерний@Калининград: ультиматум главы, судьба «заброшки» и памятник раздора

Всякому терпению приходит конец. Вот и главе региона Алексею Беспрозванных, судя по всему, надоел затянувшийся «сериал» про открытие новой поликлиники на Сельме, и он решил приблизить развязку, что называется, в ручном режиме.

И немудрено: о том, что медучреждение вот-вот заработает, калининградцам твердят уж который год: изначально запустить поликлинику планировали в 2022-м, потом назывался июнь 2023 года. Затем утверждалось, что первых пациентов медучреждение примет в конце мая 2024-го, а в середине июня уже сам Алексей Беспрозванных говорил про конец августа. Впрочем, потом он назвал новый срок — конец сентября. А затем власти пообещали открыть поликлинику «в течение октября»... И вот, похоже, терпение главы региона лопнуло: в среду он провел «очень убедительное совещание» и «дал Минздраву и учреждению 2 суток на доведение до калининградцев сроков запуска этой поликлиники. Иначе будут кадровые решения». Как говорится, ждём-с, мы ж люди привычные. И очень терпеливые. До поры до времени.





Еще один пример «долгоиграющих» историй из жизни города К. — ситуация вокруг серьезно поврежденного пожаром здания бывшего отдела внутренних дел на ул. Клинической, которое параллельно является объектом культурного наследия регионального значения. В следующем году исполнится 20 лет, как оно находится в запустении. Пожар в нем произошёл в далёком 2005 году, и тех пор строение несколько раз переходило из руки в руки, все из которых были государственными, но ни одни не оказались «добрыми». В настоящее время медленно разрушающийся исторический объект находится в собственности Корпорации развития Калининградской области, которой ранее удалось «пристроить» в аренду инвесторам замок «Тапиау» и бастион «Грольман», что внушает определенный оптимизм. Очень хочется верить, что «Зданию комендатуры Кёнигсберга с рельефами, 1888-1889 г.г.» также повезёт. И произойдет это раньше, чем его постигнет судьба печально известной Кройц-аптеки.

Рижский памятник Барклаю-де-Толли, который по решению местной думы собираются убрать из центра латвийской столицы в течение трёх ближайших месяцев, похоже рискует стать «яблоком раздора». Внезапно выяснилось, что на фигуру легендарного полководца имеется целых три претендента: Калининградская область, Псков и эстонский Йыгевесте, где находится усыпальница де-Толли. Хотелось бы верить, что Латвия, которая активно борется с «русификацией», в том числе и посредством сноса памятников, вспомнит, что знаменитый полководец был родом из Курляндии. И что даже русские императрицы были немецкими принцессами. Не исключено тогда, что и фигура полководца останется-таки на прежнем месте. А вдруг?

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда» и «Wikimedia Commons