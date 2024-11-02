Вечерний @Калининград: кадры в медицине, новые колёса и «Дом искусств»

В субботу стали известны причины кадровых изменений в региональном минздраве. Оказывается, в ведомстве от прошлого руководящего состава из пяти человек остались только двое. Заместители министра Наталия Берездовец и Юлия Сидорова покинули правительство по собственному желанию. Пока что остаются на своих постах Анна Попова и Елена Семёнова. Возможно, и им придётся вскоре освободить свои кабинеты, так как у некоторых членов в правительстве закончились контракты ещё 31 октября, и в каком статусе они продолжают свою работу, непонятно. Но это пока: незадолго до этого стало известно, что в ведомстве ввели должность первого заместителя министра. Итак, руководство регионального минздрава вскоре после 18 ноября будет состоять из шести человек, если обычных замов, конечно, не подсократят. Будем держать кулачки, что власти, наконец, смогут побороть основные проблемы регионального здравоохранения — нехватку кадров и низкие оклады в больницах и поликлиниках области.





Калининградский «Дом искусств» второй год подряд рискует затянуть ремонт до новогодних праздников. В субботу утром глава администрации города Елена Дятлова приехала с проверкой на концертную площадку и застала там сложенные штабелями кресла, облака строительной пыли и грохот отбойных молотков, которыми рабочие разбивают пол малого зала. Как там обстоят дела и когда закончится ремонт, в нашем фоторепортаже с места событий.





В субботу выяснилось, что кроссовер Kaiyi X7, на котором передвигается глава калининградской администрации Елена Дятлова, действительно является служебным. Об этом сообщил её первый заместитель Алексей Асмыкович. Источники «Нового Калининграда» сообщали, что Дятлова в последнее время передвигается на новом автомобиле Kaiyi X7 чёрного цвета с номерами «С311УР39». Ранее МБУ САТО заключило договор с ООО «Тринити-Трейд» на приобретение аналогичного автомобиля 2024 года выпуска, цена контракта составила 2,998 млн рублей.





Информация для водителей: в воскресенье, 3 ноября, будет ограничено движение по Парадной набережной. Причина — обеспечение безопасности во время проведения мероприятия с присутствием большого количества людей на «Ростех-Арене». Начиная с 13 часов на Острове будет проходить масштабный городской фестиваль «Росатом заряжает!» (0+). В программе — концерт с выступлением популярных артистов, стритфуд, лекторий, выставка электрокаров, тематические анимационные зоны и специальные фото-локации. В 18 часов на стадионе начнется матч «Балтика» — «СКА-Хабаровск».

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»