Вечерний @Калининград: старые новые лица, эффект хозяина и ПЗЗ как кот в мешке

Седьмой губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в пятницу, 15 ноября, представил своё правительство. Несмотря на кулуарные разговоры о том, что новая метла будет мести по-новому, и что от старого кабинета останутся только воспоминания, радикальных перемен не последовало. Большая часть чиновников досталась новому главе региона в наследство от предшественников, а некоторые при этом продемонстрировали удивительную политическую усидчивость.



А теперь к другим, не менее важных новостям уходящего дня.

Администрация Калининграда выделила 10 дней на сбор предложений от жителей и организаций по поводу новых Правил землепользования и застройки областного центра, регламентирующих назначение тех или иных участков в городе, а также этажность, сохранение скверов и прочих важных для жителей моментов. Как утверждают представители общественности, за столь короткий срок досконально изучить ПЗЗ невозможно. «Новый Калининград» тоже сначала попытался, а потом обратился за экспертной оценкой к калининградским архитекторам. Они, надо сказать, нашли, к чему придраться.

Форт «Штайн», который находится на выезде из Калининграда (на месте пересечения Московского проспекта с Южным обходом), пока сложно назвать самой известной городской крепостью, притягивающей к себе туристов. Однако удобное его расположение может в ближайшем будущем изменить эту тенденцию. За три с небольшим года облик исторического объекта серьёзно изменился, но с наполнением помещений арендаторы пока не спешат. Какие перемены можно заметить уже сейчас, выяснял «Новый Калининград».

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» решила проверить, что происходит в сегменте продажи домов в областном центре. Самые дорогие объекты мы обнаружили на сайтах сервисов «Циан» и «Домклик». Стоимость домов — от 230 до 850 млн рублей. Годом ранее верхний предел в области был на уровне 700 млн. В то время как некоторые авторы объявлений стараются преподнести свой товар во всей красе, подробно описывая каждый уголок, другие ограничиваются парой фотографий. Подробности — в обзоре Игната Родионова.

В Правдинском районе заканчивается благоустройство рядом с первой гостиницей Железнодорожного (речь идёт о доме № 4А на Советской улице, которое ранее инвесторы называли будущим апарт-отелем — прим. «Нового Калининграда»). Как сообщил «Новому Калининграду» инвестор проекта, гендиректор компании «Бартия» Вячеслав Воронин, фасадные работы уже полностью завершены, и осталось дождаться лишь изготовления входной двери и возвращения с реставрации двери в холл. Воронин также рассказал о трудностях и о том, почему не рассматривает это здание как самостоятельный объект.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда»