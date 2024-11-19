Вечерний@Калининград: приговор Эдит, обречённый трамвай и непраздничная миссия

«Я огляделся, и уже в который раз мой взгляд упал на особняк, стоявший в стороне от дороги, окруженный густо разросшимися старыми березами и каштанами. Давно этот дом привлекал мое внимание. Часто, проезжая мимо, я читал вырубленные на фасаде слова “Вилла Эдит” и думал о той чужой жизни, которая когда-то наполняла этот дом», — написал когда-то Марк Баринов, прославив своей книгой старинный особняк и связав его с легендами о Янтарной комнате. Впрочем, уже совсем скоро и сама вилла Эдит станет лишь частью легенды, поскольку здание собираются снести уже в 2025 году.

«По строительной и технической экспертизе у нас указано, что там необратимый характер деформации и разрушений всего конструктива. То есть и фундаментов, и стен, и крыши, и перекрытий. Как следствие — невозможность ремонта или какой-либо реконструкции этого объекта. В техническом отчёте это указано», — обосновал во вторник решение властей о сносе здания зампредседателя комитета городского развития и цифровизации мэрии Калининграда Антон Коновалов. И добавил, что вилла Эдит объектом культурного наследия не является, признаками памятника не обладает, а создание музея в этом месте «будет противоречить и земельному, и градостроительному законодательству». Можно, конечно, задаться риторическим вопросом: почему вилла Эдит, которая могла стать точкой притяжения для туристов, вдруг оказалась ненужной и превратилась в очередную «аварийку» — только стоит ли? Довести старинное строение до состояния руин, а потом авторитетно заявить, что восстановлению оно не подлежит и ценности не представляет — обычная практика местных властей. И «глас народа» здесь не в состоянии ничего изменить. Посему самое время краеведам и ценителям истории сделать фотографию на память на фоне приговоренной виллы. По крайней мере, будет хотя бы закладка для книги.

Еще одно печальное доказательство того факта, что мнение калининградцев мало волнует власть имущих, — история с трамваем на проспекте Победы. Пока общественность собирает подписи неравнодушных горожан в поддержку возвращения маршрута, «приговор» о его ликвидации, похоже, уже вынесен и обжалованию не подлежит. Как пояснил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов, власти не могут оставить трамвай на проспекте Победы по целому ряду причин. Во-первых, Генпланом Калининграда «не предусмотрено трамвайное движение по проспекту Победы до бывшего трамвайного кольца». Во-вторых, мониторинг и вычисление как сегодняшнего, так и перспективного трамвайного пассажиропотока показали, что необходимости в рельсовом транспорте на данном участке нет. Ну, и в-третьих, состояние трамвайного пути на проспекте Победы «не отвечает транспортно-эксплуатационным требованиям». В общем, не нужно быть пророком, чтобы предугадать дальнейшее развитие событий. А вы собирайте подписи, граждане, собирайте — это же законом не запрещено, да и чиновникам нисколько не мешает.

Не прошло и десяти лет, как в Калининградской областивновь «встал ребром» вопрос о транспортном налоге — вернее, о его повышении. Проект соответствующего закона внес в Заксобрание губернатор Алексей Беспрозванных. При этом в последний раз транспортный налог в Калининградской области повышался еще при экс-губернаторе Георгии Боосе — в 2009 году он инициировал максимальное повышение ставок. Однако на фоне бушевавшего тогда в стране экономического кризиса это решение вызвало резонанс в обществе, обернулось массовыми протестами в конце 2009-го – начале 2010-го года и сыграло ключевую роль в решении об отставке Бооса. Сменивший его на посту главы региона Николай Цуканов вернул налоговые ставки, которые действовали в области ранее. В результате болезненную тему не поднимали вплоть до сего момента. «В Калининградской области ставки по транспортному налогу не менялись последние 12 лет, при этом накопленная инфляция в регионе за это время превысила 100%. Размер налоговой ставки зависит, как и сегодня, от мощности двигателя автомобиля и увеличится незначительно к действующим», — аккуратно пояснил инициативу областных властей «повысить ставки» министр финансов Виктор Порембский. Хотя мог бы и не церемониться: что-то подсказывает, что некогда «триггерная» тема вряд ли вызовет сколь-нибудь заметный резонанс на фоне прочих «красных линий» сегодняшних реалий.

Калининград — не место для праздников, потому как миссия у него другая. По крайней мере, так считают городские власти. А если хотите повеселиться, проследуйте в Зеленоградск, пожалуйста. «Зеленоградск — это праздник каждый день. Что в летний период, что в зимний. Калининград глобально не может быть городом праздников, потому что миссия у города немного другая», — заявила сити-менеджер областного центра Елена Дятлова. Впрочем, елку на площади установят, огоньки зажгут, скверы украсят — и будет. А за создание праздничного настроения администрация ответственности не несет. Тут уж сами как-нибудь. Дед Мороз в помощь.



Текст: Оксана Шевченко, фото с сайта Prussia39 и из архива «Нового Калининграда»