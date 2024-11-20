Вечерний @Калининград: ночь без ГАИ, миграция кашалота и это вам не Шервуд

Дорожно-транспортное происшествие превратилось для двух калининградских водителей в ночь стресса. В ожидании наряда ГАИ автомобилистам пришлось провести в машинах всю ночь, т.к. сотрудники были заняты оформлением другого ДТП — с пострадавшими. Воспользоваться правом оформить необходимые документы самостоятельно не захотел один из участников ДТП. В итоге мёрзнуть и нервничать пришлось обоим, а стоматолог-хирург не смог вести приём. «Новый Калининград» обратился за комментариями в Госавтоинспекцию.


Тема топонимов не теряет своей актуальности в Калининграде. Участница небезызвестной «дискуссии» о Кёниге и Калике Елена Дятлова была удивлена, услышав от журналиста выражение «Шервудский лес». Так многие горожане называют территорию между улицами Чекистов и Лейтенанта Яналова. Глава горадминистрации напомнила, что «вообще-то это сквер Семейный», намекнув, что именно так и стоит его называть. Возможно, дело в том, что после застройки эта территория просто не сможет претендовать на статус леса, да и Робин Гуды здесь не водятся.


Элементы, оставшиеся после сноса Дома Советов, предложили превратить в игровой автомат, чтобы «частичку» легендарного здания мог «добыть» в игре любой желающий. Совместный проект «(Де)конструкция памяти о памятнике» историка архитектуры Константина Антипина и группы «Даль» объявили победителем конкурса концепций паблик-арт объекта «Дом Советов». Всего жюри рассмотрело 60 проектов из разных городов страны. Победителям достанется приз в размере 100 тыс. рублей, но не гарантия воплощения их задумки в жизнь. Для этого может быть использована и любая другая концепция, принимавшая участие в конкурсе.


Один из самых крупных экспонатов Музея Мирового океана — скелет кашалота покидает привычное место обитания — выставочное пространство «Глубина». Он станет первым «обитателем» нового экспозиционного корпуса «Планета Океан». За тем, как разбирают гиганта перед реставрацией (в случае необходимости) и переездом, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использована фотография пресс-службы администрации Калининграда

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