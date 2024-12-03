Вечерний@Калининград: мусорный рэп, детсад «для своих» и небюджетная корзина

Как известно, «нам песня строить и жить помогает». А теперь, возможно, и дышать. По крайней мере, советчанам, живущим по соседству с печальной известной свалкой в Барсуковке. Устав взывать к властям в прозе, борцы со зловонным полигоном решили перейти на новый уровень — и написали музыкальную композицию в стиле рэп.

«Мы устали ждать чуда, и нам нужен ответ. За чистый воздух для всех, за родной Советск. Советск за чистоту, за воздух живой. Полигон „Барсуковка“ — пора на покой. Никто иной, только мы победим беспредел. Мы верим и ждём ветер перемен», — говорится в тексте «нового гимна борьбы за чистоту и справедливость». Если чудо все же произойдет и рэп-обращение к властям реально поможет сменить «мусорный ветер» на «ветер перемен», то, пожалуй, это станет серьёзным прецедентом и даст старт народному творчеству и креативу. А что, неплохая идея — рассказывать о наболевших проблемах региона, к примеру, в частушках. Даже если вопросы и не решатся, то хоть посмеемся.

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Властям Зеленоградска неудалось убедить очередной суд, что новый детский сад на ул. Солнечной, вопреки утверждениям антимонопольщиков, был построен в соответствии с буквой закона. Как сообщило региональное управление ФАС со ссылкой на решение Арбитражного суда СЗФО, последний пришел к выводу (как ранее и 13-й арбитраж), что местные власти заключили-таки «по-свойски» договор с подрядчиком при закупке работ по строительству детсада. «Администрация провела закупку у ООО „Запад-Строй“ как у единственного поставщика, что привело к умышленному обходу конкурентных процедур и ограничению доступа других участников рынка. <…> действия администрации способствовали созданию преимуществ для „своего“ подрядчика, а нарушение носило систематический характер», — выяснили в суде. Остается интригой, попробуют ли власти Зеленоградска «достучаться до небес», обратившись в Высший Арбитражный суд РФ. Кстати, можно попробовать сделать это в стихах или, опять же, рэп написать. А вдруг на сей раз сработает.
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Несмотря на все попытки областных властей повлиять на стоимость продуктов питания в торговых сетях, «прогресс» не остановить. За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала в торговых сетях на 190–236 рублей. На сей раз самый весомый «вклад» в тенденцию сделали огурцы и помидоры, выросшие в цене сразу на 70–140 рублей. Подрос и ценник на капусту. Потихоньку дорожают и яйца, а за сливочное масло, на время прекратившее расти в цене, видимо, «отдувается» подсолнечное. Вся эта «ценовая симфония» особенно удручает в предновогодний месяц, когда и так у многих калининградцев «финансы поют романсы». Но из песни слова не выкинешь, как из ценника — лишний ноль.

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И о погоде. «По Калининградской области со второй половины ночи и днем 4 декабря ожидаются сильные осадки (мокрый снег, снег), ухудшение видимости до 500-1000 м, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица», — сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона. И заверили, что областные дорожные службы будут работать «в круглосуточном режиме». Но тут дело такое: доверяй, но проверяй. А поэтому — будьте осторожны на дорогах и тротуарах и берегите себя.

Текст: Оксана Шевченко, фото: архив «Нового Калининграда»

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