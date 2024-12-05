Вечерний@Калининград: старые грабли, проблемный клад, и любовь Тиграна

Неоднозначная история. Тот факт, что в Калининграде принято сначала «резать», а потом «отмерять», а вернее строить, а после критиковать — давно уже не секрет. С незавидной регулярностью то один, то другой эксперт сокрушается по поводу неудачных построек, уродующих город. Очередной прецедент не заставил себя ждать: на сей раз критике подвергся автомобильный дублёр двухъярусного моста.

По мнению архитектора Игоря Идиатулина, представляющего «Архитектурную мастерскую 4+», данный объект испортил открыточный вид Калининграда и городскую среду. «Со всеми возможностями нашей страны вполне можно было бы автомобильный мост заменить тоннелем под рекой, — заявил Идиатулин. — Мы все боролись за сохранение двухъярусного моста, а в итоге вид на него закрыли. <…>Пускай железнодорожный новый мост будет, если нет возможности старый мост как-то реконструировать, чтобы по нему шли поезда. Но автомобильный мост, безусловно, надо было спрятать. <…> А мы опять на грабли наступаем, не учась на старых ошибках». Можно, конечно, развить тему про «танцы на граблях», которые в принципе являются «визитной карточкой» местных властей, причем не только в сфере строительства, но есть еще один вопрос, и адресован он как раз архитекторам и прочим экспертам. Почему ваше мнение не учитывалось, когда все эти сомнительные либо откровенно неудачные проекты обсуждались, утверждались и принимались? Ответ на него можно будет найти в большом интервью «Архитектурную мастерскую 4+», которое будет опубликовано в пятницу. Не пропустите.

Курьезная история. Калининградский историко-художественный музей вот уже три года не может выкупить древний браслет из золота, найденный в 2021 году фермером Василием Бабичем на территории Светловского городского округа. И дело вовсе не в неуступчивости или непомерных аппетитах «кладоискателя». Напротив, он решил поступить согласно букве закона и честно предъявил находку в полицию, заявив, что хочет сдать ее как клад, получив положенное вознаграждение. С этого законопослушного порыва фермера и начались дальнейшие проблемы. «Есть порядок, есть внутренний приказ Министерства внутренних дел по приёму таких ценностей, который объясняет, что и как нужно делать. Мы со стороны Службы нашим коллегам из областного управления МВД всё разъяснили, направили им копию приказа, договорились, что им помогут в Санкт-Петербурге оценить предмет. Знаете, чем закончилось? Нам просто никак не ответили на наше письмо. Уже года полтора прошло. Что с этим делать, я не знаю, меня удивляет такая позиция. Иногда прокуратура возбуждается, когда отвечаешь гражданам не на 30-й день, а на 31-й, а тут больше года ни ответа ни привета», — обрисовал ситуацию глава региональной Службы охраны памятников Евгений Маслов. На текущий момент «воз и ныне там» — правда, золотой предмет полиция вернула владельцу, но он-то преследовал совершенно иные цели, нежели «чахнуть над златом». И есть подозрения, что его пример окажется показательным и вряд ли у других «кладоискателей» в подобной ситуации возникнет желание следовать букве закона и обращаться к правоохранителям.

Трогательная история. Лев Тигран, относительно недавно ставший новым обитателем Калининградского зоопарка, обзавелся опекуном. Вернее, очень милой и доброй опекуншей, с которой, как выяснилось, познакомился еще четыре года назад в Анапе. Как рассказали в зоопарке, Даниэлла Багаева очень переживала, когда ее любимца перевозили в Старый Оскол, затем внимательно следила за морским путешествием Тиграна на запад и, как только смогла, прилетела в Калининград, чтобы увидеться со львом и убедиться, что на новом месте ему комфортно. «Едва услышав ее голос, Тигран вскочил с места и в два прыжка оказался у ограды. Старые друзья наконец-то встретились после долгой разлуки», — рассказали в зоопарке. Побольше бы таких историй, глядишь, и мир стал бы лучше и добрее.





Культурная история. В арт-пространстве Закхаймских ворот открылась выставка «О чем молчат деревья» (0+) проекта «Симбиоз», созданная фотоклубом «День фотографа» совместно с калининградскими художниками. В экспозиции представлены фотоснимки вековых деревьев, старых придорожных аллей, а параллельно с этим — те же самые места в работах художников. На открытии экспозиции побывал фотокорреспондент «Нового Калининграда».





Благотворительный «Зимний вечер» в арт-пространстве «Заря», концерты калининградской поп-метал группы «Сайленс» в клубе «Склад» и российского рэпера Mayot на «Вагонке», бесплатный мастер-класс по созданию аниме-персонажа в «Цифре» и хиты мирового кино в филармонии — чем занять себя в выходные, рассказываем в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».