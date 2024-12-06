Вечерний @Калининград: чёрное золото, минус преемственность и о миллионе в 17

Бесконечно в Калининграде можно писать про три темы: как обстоят дела в социальной сфере, что вскоре планируется застроить и кто снова повёлся на уловку мошенников. Пятница не стала исключением: сегодня региональное УМВД рассказало о горе монтажника из Советска, оставшегося без кредитных 4,3 млн рублей.

Всё, как по старинке: мужчина наткнулся на интернет-рекламу платформы, где пользователям предлагались высокие доходы. Спустя время с ним связался менеджер и предложил инвестировать в нефть. Советчанин доверился, видимо, ослеплённый бизнес-планом. Позже он начал подозревать неладное, но средства уже было не вернуть. Полиция хоть и возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, но веры в счастливый конец истории, увы, практически нет. Зло торжествует, а мужчина остался в должниках у банка. Теперь к другим, не менее дорогим, но более позитивным новостям уходящей пятницы.

«Новый Калининград» продолжает выяснять мнения экспертов о том, что делать городу с опустевшей Центральной площадью (Королевской горой), стоит ли застраивать остров Канта и как добиться того, чтобы власть прислушивалась к архитекторам. Не так давно у нас вышло большое интервью с бывшим главным архитектором города Александром Башиным. На этот раз мы решили пообщаться с Александром Кубасовым и Игорем Идиатулиным — калининградскими архитекторами из «Архитектурной мастерской 4+». Вместе с руководителем бюро Сергеем Гулевским они часто высказываются по поводу судьбы знаковых архитектурных объектов региона, о теории и практике планировки, застройке и городской среде. Для того, чтобы погрузиться в проблематику городской среды, мы выбрали формат прогулки с архитекторами по центральной части города. Публикуем первую часть беседы.

Очередное интервью в рамках творческой студии для студентов БФУ им. И. Канта. Второкурсница Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий Алина Антоненко поговорила с выпускницей калининградской школы Анной Лукив. Девушка в 2022 году стала финалисткой всероссийского кейс-чемпионата для школьников и студентов «Большая перемена», а в 2023 году одержала победу в этом конкурсе, получив миллион рублей. Сейчас она учится в Дальневосточном федеральном университете на Русском острове во Владивостоке.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском самых дорогих коммерческих объектов, которые продают в Зеленоградском районе. На сайтах сервисов «Авито», «Циан» и «Домклик» мы обнаружили предложения самых разных направлений: от базы отдыха до торгово-развлекательного центра и производственного комплекса. Не менее широк и диапазон цен. Замыкающий список объект более чем в шесть раз дешевле «лидера». Подробности — в нашем обзоре.

«Новый Калининград» на этой неделе продолжил изучать меню новогодних вечеринок в ресторанах региона. Как мы выяснили ранее, самые дорогие «гламурные» party запланированы в отелях. Впрочем, не сильно отстаёт от них и ресторанный ценник. Тех, кто готов расстаться всего за одну ночь с парой десятков тысяч рублей, дружно зазывают заведения как в Калининграде, так и в курортных городах.

В Калининградском музее изобразительных искусств 5 декабря открылась традиционная новогодняя выставка «Щелкунчик и другие новогодние истории» (0+). В этом году экспозиция состоит из нескольких больших блоков: открытки и новогодние игрушки из фондов музея, современная книжная иллюстрация, коллекция графики мастеров из Санкт-Петербурга и Эстонии, а также «живые картины» Лизы Анисимовой.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», из личного архива Анны Лукив, фотографии с сайтов avito.ru, cian.ru и domclick.ru