Вечерний@Калининград: дежурные ответы, мэрские итоги и творчество еды

«Трамвайная» тема вновь оказалась в новостной повестке. В частности, во вторник стало известно о судьбе письма в защиту калининградского трамвая, направленного калининградскими активистами на имя губернатора области Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Хуснуллина.

«К сожалению, пришедшие ответы удивили и разочаровали одновременно. Сначала из Правительства РФ сообщили, что переслали письмо в областное правительство. Затем само правительство области прислало два ответа, в которых сообщило, что отправило письмо граждан ещё дальше — в администрацию Калининграда. То есть обращение нескольких тысяч людей с просьбой опротестовать действия мэрии, предусматривающие уничтожение трамвайной инфраструктуры на проспекте Победы, отправили на рассмотрение в эту самую мэрию. Несложно предположить, каким будет ответ», — рассказал один из авторов послания, общественник Александр Панфилов. К слову, сегодня глава региона все же отреагировал на запрос калининградцев по поводу трамвая. Беспрозванных пообещал, что «трамвай как вид транспорта в Калининграде, безусловно, мы сохраним». Что касается маршрута, ранее проходившего по проспекту Победы, то по этому поводу губернатор лишь отметил, что поручил горадминистрации представить «обоснованные расчеты», на основании которых и будет принято окончательное решение. Учитывая, что ранее горвласти уже открыто заявляли, что не планируют возвращать данный маршрут, ссылаясь как раз на мониторинг пассажиропотока, есть подозрение, что такое решение давно уже принято. И оно не в пользу трамвая.





Неотвратимо приближающийся конец очередного года традиционно не обходится без подведения итогов. Власти Калининграда во вторник поделились своими достижениями и неудачами в 2024-м. В числе первых — окончание работ по благоустройству в Макс-Ашманн-парке. «Сериал, который длился два года, завершён. Для меня это вообще самая большая победа», — прокомментировала глава администрации Елена Дятлова. Кроме того, в списке побед строительство нового корпуса 46-й школы, открытие детского сада на улице Благовещенской, решение вопроса с транспортной доступностью Московского района благодаря продолжению Аллеи Смелых, а также строительство тротуаров. Что касается неудач, то главным разочарованием городских властей стала недостроенная школа на Левитана. «Мы ушли в расторжение концессионного соглашения и находимся сейчас в суде. Это объект, который давно ждут жители, и пока мы понимаем, что в следующем году мы не сможем приступить к данному объекту, пока не завершим суды и пока не получим то, что построено», — пояснила чиновница, отметив, что по этому поводу по этому поводу она «чувствует неудовлетворенность». Если же попросить калининградцев озвучить их список «разочарований года», то он наверняка будет куда обширнее, чем у сити-менеджера. И, скорее всего, адресован самой Дятловой.

«Была бы охота, а работа найдётся», — гласит народная мудрость. Однако в современных реалиях хотелось бы, чтобы труд не только «облагораживал человека», но и обеспечивал хлебом, зрелищами и прочими радостями жизни. «Новый Калининград» в еженедельном топе вакансий собрал самые актуальные как высокооплачиваемые, так и низкооплачиваемые предложения, размещенные в разделе «Работа». По последним (низкооплачиваем), к слову, нередко возникают вопросы к потенциальным работодателям, которые так часто в последнее время жалуются на нехватку кадров.





Александр Исаев, многим известный как диджей Саныч, десять лет назад организовал с единомышленниками движение уличной еды Kaliningrad Street Food. Сгодня его уже уже по праву можно назвать всероссийским — ежегодно на «Фиштиваль» в Зеленоградск и Городской пикник Kaliningrad Street Food в Калининград приезжают десятки гастроэнтузиастов из других регионов страны. «Новый Калининград» поговорил с Александром о том, как за эти годы в регионе изменилось отношение к уличной еде.