Вечерний @Калининград: туманное будущее, платное за бесплатно, новости «Балтики»

Год наступил новый, а вот проблемы могут остаться старыми. По крайней мере, в сфере калининградской экономики. Региональный бизнес пережил очередной год в условиях неопределенности. Многие прогнозы предпринимательского сообщества на 2024 год оправдались. При этом к санкционному давлению, проблемам с логистикой добавились высокая ключевая ставка и проблемы с кадровыми ресурсами. Топ-менеджеры и предприниматели, по совместительству члены Балтийского делового клуба допустили, что ухудшение ситуации всё-таки возможно, однако есть место и для позитивных мыслей.

По мнению некоторых собеседников «Нового Калининграда», региону нужен новый закон «Об Особой экономической зоне», соответствующий текущим реалиям. Малый и средний бизнес нуждается в особой поддержке властей. Подробнее о том, чего ждет бизнес от наступившего года, читайте по ссылке.

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В Калининграде намерены установить бесплатное время на платных муниципальных парковках. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Законодательное собрание. Инициатором является прокурор Калининградской области. Предполагается, что в Калининграде во время выходных и праздничных нерабочих дней муниципальные парковки сделают бесплатным. Эта инициатива касается также времени с 19:00 до 08:00. Помимо этого, законопроектом определяются дополнительные категории граждан, которым вводят бесплатное пользование муниципальными парковками. Ответственным за документ назначили комитет по экономической политике и развитию инфраструктуры регионального парламента.

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Калининградская «Балтика» заявила о переименовании собственной фарм-команды «Балтика-БФУ». Это связано с прекращением сотрудничества клуба с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта, которое заключили в марте 2021 года. Спустя несколько часов «Балтика» объявила о переходе своего воспитанника Тиграна Аванесяна в стан претендентов на повышение в Премьер-лигу — тульский «Арсенал». Оружейники полностью выкупили права на калининградского спортсмена. Аванесян стал вторым воспитанником балтийцев, которого продали в претендующий на «вышку» футбольный клуб. В июне 2024 года в «Сочи» в аренду отправился Владислав Лазарев.

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В традиционном еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы собрали актуальные предложения как для квалифицированного персонала, так и для начинающих. Традиционно самыми высокооплачиваемыми оказались предложения в производственной сфере.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»

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