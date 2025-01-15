Вечерний@Калининград: «недоблагоустроенный» парк, сложное дело и назад в 90-е

Если завершение благоустройства Макс-Ашманн-парка власти Калининграда считают своей главной победой в 2024 году, то с парком Теодора Кроне городу повезло куда меньше. Историческая зона отдыха горожан, которую планировалось привести в порядок еще в 2022-м, в ближайшей перспективе будет пребывать в «недоблагоустроенном» состоянии.

Проблема в том, что проект благоустройства парка Теодора Кроне, заказанный властями ещё в 2021 году, по всей видимости, так и не будет реализован, поскольку заказчик — Дирекция ландшафтных парков — отказался принять работы. Получив отказ, подрядчик обратился в суд и выиграл дело, однако решение было обжаловано, а с реализацией проекта возникли новые сложности. В общем, пока «суд да дело», горожане могут «любоваться» в историческом парке лишь информационными стендами, урнами и скамейками, установленными за счёт почти двухмиллионного президентского гранта. Задуманное же еще четыре года назад благоустройство пока так и остается на бумаге, которая, как известно, все стерпит. 

319c99d54f6e56111cb6bfad0912cab2.jpg

Экс-ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Фёдоров не смог добиться освобождения из СИЗО. Его уголовное дело суд признал «особо сложным». И хотя защита бывшего ректора настаивала на незаконности решения оставить его в СИЗО, поскольку, по мнению адвокатов, это не соответствует принципам гуманизма и законности, суд вновь встал на сторону обвинения. «Учитывая характер и обстоятельства расследуемого дела, необходимость производства значительного объема следственных и процессуальных действий, в том числе производства ряда экспертиз, вывод суда об особой сложности уголовного дела является правильным», — говорится в сообщении областного суда. А это значит, что ближайшие месяцы Фёдорову придется провести под стражей.

0NVV8144.jpg

Отвлечемся от дел сегодняшних и ненадолго окунемся прошлое, пусть и не такое уж далекое. «Новый Калининград» продолжает листать подшивки калининградских газет 35-летней давности. На очереди третья неделя января 1990 года. Новогодние торжества закончились, но у некоторых праздник оставил горький осадок. Что задело тогда калининградцев и какие еще проблемы обсуждал город — читайте в нашем материале.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter