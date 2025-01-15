Вечерний@Калининград: «недоблагоустроенный» парк, сложное дело и назад в 90-е

Если завершение благоустройства Макс-Ашманн-парка власти Калининграда считают своей главной победой в 2024 году, то с парком Теодора Кроне городу повезло куда меньше. Историческая зона отдыха горожан, которую планировалось привести в порядок еще в 2022-м, в ближайшей перспективе будет пребывать в «недоблагоустроенном» состоянии.

Проблема в том, что проект благоустройства парка Теодора Кроне, заказанный властями ещё в 2021 году, по всей видимости, так и не будет реализован, поскольку заказчик — Дирекция ландшафтных парков — отказался принять работы. Получив отказ, подрядчик обратился в суд и выиграл дело, однако решение было обжаловано, а с реализацией проекта возникли новые сложности. В общем, пока «суд да дело», горожане могут «любоваться» в историческом парке лишь информационными стендами, урнами и скамейками, установленными за счёт почти двухмиллионного президентского гранта. Задуманное же еще четыре года назад благоустройство пока так и остается на бумаге, которая, как известно, все стерпит.

Экс-ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Фёдоров не смог добиться освобождения из СИЗО. Его уголовное дело суд признал «особо сложным». И хотя защита бывшего ректора настаивала на незаконности решения оставить его в СИЗО, поскольку, по мнению адвокатов, это не соответствует принципам гуманизма и законности, суд вновь встал на сторону обвинения. «Учитывая характер и обстоятельства расследуемого дела, необходимость производства значительного объема следственных и процессуальных действий, в том числе производства ряда экспертиз, вывод суда об особой сложности уголовного дела является правильным», — говорится в сообщении областного суда. А это значит, что ближайшие месяцы Фёдорову придется провести под стражей.





Отвлечемся от дел сегодняшних и ненадолго окунемся прошлое, пусть и не такое уж далекое. «Новый Калининград» продолжает листать подшивки калининградских газет 35-летней давности. На очереди третья неделя января 1990 года. Новогодние торжества закончились, но у некоторых праздник оставил горький осадок. Что задело тогда калининградцев и какие еще проблемы обсуждал город — читайте в нашем материале.