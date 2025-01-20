Вечерний @Калининград: обнуление губернаторов, реставраторы и звери-герои

Похоже, что обещанию нового губернатора Алексея Беспрозванных искоренить практику срыва сдачи социальных объектов сбыться пока не суждено. В понедельник стало известно, что проект строительства новой поликлиники в Московском районе Калининграда получил отрицательное заключение госэкспертизы.

Шестиэтажную поликлинику со стационарным отделением планируют построить на перекрестке Кошевого и Аллеи Смелых. Предполагается, что учреждение будет рассчитано на работу в две смены и на приём 1120 посетителей в смену, в том числе на 901 посещение для взрослых и 219 — для детей. Начать строительство нового медучреждения в 2024 году и закончить его «года за два» обещал бывший глава региона Антон Алиханов в сентябре 2023 года. «В следующем году мы просто обязаны начать там строительство поликлиники», — сказал тогда экс-губернатор. Но что-то снова пошло не так. Поликлинику не только не начали строить в прошедшем уже 2024 году, но даже с проектом пока всё не очень хорошо — контракт на разработку уже успели расторгнуть, заключить снова, срок реализации денежных вложений продлить до 2026 года и т.д., и т.п.

Для Калининградской области история уже вполне обыденная — достаточно вспомнить, сколько раз переносилось открытие онкоцентра, ввод поликлиники на Сельме. Да и не все школы в регионе строятся в срок. Хотя вроде как очевидно, что именно социальная инфраструктура — это основное, что требуется в первую очередь для нормальной жизни обычных людей. Кому предъявлять претензии в случае с очередным срывом сроков строительства очередной поликлиники — не очень понятно. Антон Алиханов в нашем регионе фактически «обнулился», передав власть и ответственность Алексею Беспрозванных. А с нового губернатора, который и наобещал три пакета, спрашивать вроде как пока ещё рано. С другой стороны, это вполне традиционный вариант решения проблем для калининградских глав региона: наобещать, не сделать, покинуть пост губернатора, переложив ответственность на последователя. «Дальше сами». И так каждые пять-шесть лет. Калининградцы уже привычные.

В Калининградской области в 2025 году планируют начать подготовку реставраторов с высшим образованием. Соответствующую лицензию получил в ноябре 2024 года БФУ им. И. Канта. Чему собираются обучать в вузе будущих магистров реставрации и насколько востребована эта специальность в регионе, обсуждали на минувшей неделе в Калининградском областном Музее изобразительных искусств представители музеев, правительства, БФУ и Союза реставраторов РФ. Читайте подробности в нашей публикации.

Дворняжка-канистерапевт, кот-донор и две поисковых собаки из Калининградской области претендуют на премию «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый оскар») по итогам 2024 года. Как отмечается на сайте проекта, 20 января стартовало народное голосование за героев. Одна из номинантов на главный приз — собака Рона, канистерапевт проекта «Дети читают собакам». «Рона — трёхлапая собака. Еще щенком она попала в приют и из-за травмы лишилась лапы, потом чуть не умерла от вирусной инфекции. Несколько лет назад клинический детский психолог Мария Хамзина забрала ее к себе и стала готовить на роль канистерапевта», — отмечается на сайте. Также в число номинантов вошли: почетный кот-донор Боня; полицейская овчарка Зена, которая помогла спасти пропавшую женщину в Пионерском; поисковая собака Росгвардии Базука, которая перед выходом на пенсию нашла схрон боеприпасов в Калининградской области. «Выбрать своего героя могут все желающие, отдав голоса на сайте премии. Голосовать можно ежедневно», — сообщили организаторы проекта.

Ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Калининграда Нине Демешевой 20 января исполнилось 102 года! Во время войны Нина Петровна работала на санитарном поезде и служила санинструктором роты мотострелкового батальона. Она участвовала в Сталинградской битве, в сражениях на Орловско-Курской дуге и на Украине, в памятном концерте у стен Рейхстага сразу после взятия Берлина, День Победы встретила в Праге. С января 1945 года была танцовщицей ансамбля песни и пляски 3-й гвардейской танковой армии. Нина Петровна — автор книги о клубе «Фронтовые подруги». 20 января власти вручили ей юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«Новый Калининград» от всей души поздравляет легендарную Нину Петровну с днём рождения и желает всего самого наилучшего!

Текст: Оксана Майтакова, иллюстрация: презентации проекта поликлиники на градсовете, фото из архива «Нового Калининграда»