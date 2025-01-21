Вечерний@Калининград: суд над сиротой, транспортный парадокс и не «няшные» герои

Во вторник суд вынес обвинительный приговор 20-летней девушке, которая летом прошлого года попыталась за 200 долларов «купить» для своего умирающего отца возможность лечь на обследование в онкоцентр. Вместо ожидаемой помощи «с легкой руки» экс-руководителя медучреждения она получила лишь уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу.

В декабре мужчины не стало, а пытавшаяся спасти его дочь осталась сиротой. История эта вызвала серьезный общественный резонанс, при этом сочувствие значительной части представителей общественности оказалось отнюдь не на стороне руководителя учреждения, который мог бы не просто помочь отцу девушки, но и объяснить ей самой, что предлагать деньги — это уголовно наказуемое деяние. Как бы там ни было, суд отказался прекратить уголовное дело и признал сироту виновной. Единственным послаблением для нее стало уменьшение размера вмененного штрафа. Вместо 300 тысяч рублей, на которых настаивало обвинение, девушке присудили 15.

Сама она считает судимость за попытку спасти отца несправедливой и намерена оспаривать решение. По-человечески очень хочется верить, что у нее это получится. Также надеемся, что новые руководители регионального минздрава разберутся, что произошло, почему мужчина оказался в тяжелом состоянии дома, и сделают всё возможное, чтобы подобные истории не повторились. Ведь онкоцентр стоимостью 9 бюджетных миллиардов строили столько лет не для того, чтобы люди в отчаянии пытались получать помощь за деньги.





Власти Калининграда тем временем продолжают верить, что у них получится пересадить автомобилистов на общественный транспорт, сократив тем самым трафик в центре города. Как раз для этого бесплатные парковки в центре делают платными. Но вот в чем загвоздка: в этом случае вчерашние водители должны будут стать пассажирами общественного транспорта, ситуация с которым в Калининграде, прямо скажем, довольно напряженная. О том, что «безлошадные» горожане по будням вынуждены буквально штурмовать автобусы и троллейбусы в спальных районах, чтобы добраться до учебы или работы, наслышаны даже за пределами областного центра. Да и сам директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин на днях жаловался, что, несмотря на увеличение зарплаты водителям предприятия на 48% за три года, по-прежнему ощущается жесткая нехватка подготовленных кадров.

Тем не менее горвласти не теряют оптимизма и верят, что «свет в конце тоннеля» уже близок. «Коллеги сегодня выправляют ситуацию по „Калининград-ГорТрансу“, — заявила во вторник сити-менеджер Елена Дятлова. — Она управляема. Мы сейчас обеспечиваем практически стопроцентный выход на линию электротранспорта. По автобусному транспорту приближаемся к отметке 90%. Начинаем работать с частными перевозчиками и дальше будем наращивать свой потенциал по водителям. В случае чего будем отказываться от частного транспорта в пользу автобусов „Калининград-ГорТранса“». Интересно, откажется ли сама Елена Ивановна от своего новенького служебного автомобиля за три миллиона рублей в пользу автобуса. Было бы весьма полезно и ей, и жителям.

Премия «Мой ласковый и нужный зверь» проводится в Калининградской области с 2019 года. За пять лет номинантами на победу становились животные и зоозащитники из разных регионов России и из-за рубежа. 20 января на сайте проекта стартовало голосование за героев текущего шестого сезона. Кто претендует на премии, когда станут известны победители, как Зеленоградск превратился в столицу кошек — об этом «Новый Калининград» поговорил с сопредседателем оргкомитета «Лохматого оскара», заслуженным журналистом России Ильёй Стуловым.

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» проанализировал новые предложения работодателей. Традиционно самая высокая зарплата предлагается в производственной сфере, самая низкая — в социальной. Подробности — в нашем материале.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»