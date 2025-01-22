Вечерний@Калининград: гектары за инвестиции, интервью с диктором и ретроспектива

Правительство Алексея Беспрозванных продолжило практику правительств Николая Цуканова и Антона Алиханова по раздаче без торгов крупных земельных массивов под застройку. По такой схеме ушли в своё время под различные проекты земельные участки в Зеленоградске, променад в Светлогорске, земля в Отрадном и т.д. Во время очередного совета по улучшению инвестиционного климата, который прошел в конце декабря в закрытом режиме, было принято еще несколько аналогичных решений. А именно — передать компаниям, учредителями которых являются столичные девелоперы, крупные массивы в районе Отрадного. Кадастровая стоимость одного из земельных участков площадью 30 га — более миллиарда рублей. Но он уйдет в частные руки без торгов и по фиксированной ставке аренды. И именно в те руки, которые были одобрены чиновниками и другими членами инвестсовета.

В соответствии с российским законодательством, бизнес может претендовать на землю только по итогам открытых торгов, а деньги за аренду или продажу земельных участков должны перечислять в соответствующий бюджет — муниципальный или региональный. Такая схема распределения участков довольно прозрачна, конкурентна, а также дает возможность муниципалитетам получить доход. Причем доход от продажи права аренды или собственности земли — одна из основных статей доходов, милостиво оставленных районам федеральными властями. Но вот уже который год региональные власти используют разрешенную законом лазейку — отдавать землю без открытых обсуждений и без торгов через специальный совет при губернаторе. Отдавать инвесторам, о которых жители региона зачастую слышат впервые. Как будто земля эта принадлежит кучке чиновников, состоящих в совете, а не является общенародным достоянием.

Отметим, что «Новый Калининград» запросил у пресс-секретаря губернатора Мариам Башкировой комментарий главы региона по поводу того, что с его приходом в регионе продолжилась раздача крупных земельных массивов без торгов столичным застройщикам. На момент публикации комментариев предоставлено не было.

В Калининграде мало кто её видел, но голос и фамилию знают многие. В середине 70-х годов прошлого века Галина Любогощенская начала работать диктором калининградского радио. Прогнозы погоды, новости, концерты по заявкам и многое-многое другое было окрашено ее мягким, приятным тембром. И даже скучные «вести с полей» или отчеты с партийных конференций звучали как-то тепло и по-домашнему. В интервью «Новому Калининграду» Галина Олеговна рассказала о том, как неудобное расписание в школе заставило её, преподавателя русского языка и литературы, уйти на радио, почему дикторы в советское время почти не допускали ошибок и каких трудов иногда стоит сделать речь чиновников понятной людям.

Продолжаем наше путешествие на своеобразной машине времени, листая подшивки калининградских газет за 1990-й год. На очереди обзор прессы за последнюю неделю января. Что волновало в те дни калининградцев? Примерно то же самое, что волнует нас сегодня. 26 января 1990 года в «Калининградской правде» была опубликована реплика читательницы Н. Котовой «Как с гуся вода». Она, кажется, вечной проблеме — никудышной работе коммунальных служб. Подробнее — в тексте «Нового Калининграда».

Шестнадцать калининградских проектов стали победителями очередного грантового конкурса Фонда президентских грантов на общую сумму 44,403 млн руб. Результаты были объявлены 21 января. В числе победителей проекты, направленные на сохранение исторической памяти, пропаганду здорового образа жизни, поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, а также на социальное обслуживание и защиту различных категорий населения. Кому и как распределили президентские гранты, можно узнать в тексте по ссылке.

С 1 января размер пени на коммунальные долги начали считать жителям Калининградской области, как и всем остальным россиянам, исходя из текущей ставки, установленной Центробанком РФ. При этом пени рассчитываются на момент взыскания и сразу на весь размер долга, даже того, что образовался до 2025 года. О том, как выросли платежи должников по ЖКХ, разбирался «Новый Калининград».

Текст: Оксана Майтакова, Денис Шелеметьев, фото: скриншот Национальной системы пространственных данных, Государственный архив Калининградской области, архив «Нового Калининграда»