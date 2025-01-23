Вечерний@Калининград: скандал в минздраве, убийство ветерана и лидеры инфляции

Областной минздрав в среду оказался в центре «двухсерийного» коррупционного скандала. Сначала стало известно об аресте экс-замминистра здравоохранения региона Анны Поповой, которая пропала из списка замов на сайте ведомства осенью 2024 года. Сегодня же Попову заключили под стражу до конца марта.

Ее обвиняют в мошенничестве и вменяют хищение более 2,8 млн рублей путем махинаций с фиктивным трудоустройством. А спустя буквально пару часов появилась информация об аресте начальника отдела по организационной и контрольной работе облминздрава Алексея Низолы. Его также обвиняют в мошенничестве с фиктивным трудоустройством. К слову, скандалы в облминздраве, как кадровые, так и репутационные, в последние годы случались с незавидной регулярностью. Хотелось бы верить, что проблемное ведомство еще возможно «вылечить».

Еще одной заметной новостью четверга — к сожалению, также криминального толка — стало заявление регионального СК о раскрытии жестокого группового убийства 14-летней давности. Жертвой тогда стал 88 ветеран Великой Отечественной войны из поселка Большая Полна Гвардейского района. В ночь на 25 января 2011 года к нему нагрянули два злоумышленника, которые избили пожилого мужчину, ударили ножом в шею, а затем задушили. Затем убийцы похитили из квартиры пенсионера 280 тыс. рублей и награды ветерана. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако следователи смогли получить новые данные, которые позволили выйти на след одного из подозреваемых. Им оказался 39-летний калининградец, которому на момент преступления было 25. Сегодня он был арестован и водворен в СИЗО. Его подельник, по имеющимся сведениям, вскоре после убийства покинул территорию области. В настоящее время правоохранители устанавливают его местонахождение. Надеемся, что он тоже ответит за смерть ветерана. Пусть и спустя годы.

Центробанк «порадовал» калининградцев сообщением о том, что годовая инфляция в области в декабре оказалась выше, чем по Северо-Западному федеральному округу в частности и по России в целом. Само собой, случилось это по объективным причинам: увеличение издержек производителей и поставщиков, сокращение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров, а также ослабление рубля.

«Предприятия животноводческой отрасли продолжили переносить возросшие издержки в цены. У производителей и переработчиков выросли затраты на сырье, корма, ветеринарные препараты, упаковку и логистику. Это привело к тому, что мясная и молочная продукция дорожала ускоренными темпами», — пояснил обывателям регулятор. В декабре также подорожали яйца — из-за того, что у региональной птицефабрики выросли издержки на логистику и оплату труда сотрудников из-за дефицита кадров. А еще рыбопродукты — на фоне снижения объема вылова и переработки рыбы вкупе с издержками рыбодобывающих компаний на оплату труда сотрудников и техобслуживание судов.

В общем, подорожало все, но, собственно, чего еще следовало ждать жителям Калининграда, удостоившегося чести попасть в топ дорогих для проживания городов мира. Привыкайте, граждане, статусу надо соответствовать.

И о приятном. Бесплатный вход для студентов в музеи Калининграда, концерт американского рок-музыканта Алекса Карлина и вечеринка в стиле «Ленинграда» в «Бастионе», иммерсивный спектакль о Владимире Высоцком в «Янтарь-холле», первый научный лекторий в 2025 году в зоопарке — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как интересно провести последний январский уик-энд.