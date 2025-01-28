Вечерний@Калининград: дефицитные билеты, летнее подорожание и трамвайный вопрос

Никогда такого не было — и вот опять. Накануне стало известно, что у компании «Аэрофлот» закончились субсидированные билеты для калининградцев на 2025 год. Учитывая, что оный только начался, это вызвало ожидаемые вопросы в адрес региональных властей. На ответ им потребовалось более суток, а за это время на запрос «Нового Калининграда» уже успели отреагировать в Росавиации.

«Количество субсидируемых билетов будет увеличено после 1 апреля при условии представления заявок авиакомпаний на выполнение субсидируемых перевозок», — заверили в федеральном агентстве, уточнив, что и сегодня вполне реально обзавестись заветным билетом, поскольку калининградское направление обслуживают как минимум шесть компаний. «Всего запланирована перевозка более 61 тыс. пассажиров по калининградским маршрутам, на текущий момент в продаже более 26 тыс. билетов», — сообщили в Росавиации. Что касается ситуации со стремительным исчезновением появляющихся в продаже субсидируемых билетов, то данное явление в ведомстве объяснили просто: слишком много желающих. Ведь с этого года «в контур субсидирования по калининградским направлениям» включены не только жители региона и обучающиеся в области студенты, но и «наименее социально защищенные категории граждан России — многодетные родителей, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью». «Такое расширение круга пассажиров, которые могут воспользоваться субсидией, приводит к быстрой продаже квоты», — констатировали очевидный факт в Росавиации. В общем, вопреки многочисленным обещанием властей всех уровней, по факту янтарный край живет по прежней схеме: калининградцы такие же россияне, как и остальные, дешевые билеты нужны всем, а «кто не успел, тот опоздал».

Если льготные авиабилеты достанутся далеко не всем калининградцам, то «жировки» с подросшими ценами за ЖКУ жителям самого западного региона стопроцентно гарантированы, так что «никто не уйдет обиженным». Правда, вряд ли эта «социальная справедливость» кого-то порадует, но тут уж ничего не поделать. Традиционно тарифы на жилищно-коммунальные услуги пересматриваются властями в конце года, новые расценки вступают в силу летом, а квитанции жители получают в конце июля — августе. Прошедший год не стал исключением. Мы решили заранее разобраться, что именно вырастет в цене и на сколько, чтобы подготовиться к коммунальной неизбежности морально и материально. Спойлер: грустно будет всем.





Трамвайное движение в Калининграде в течение последних лет явно «лихорадит». С одной стороны, горвласти добавили к единственному трамвайному маршруту № 5 «тройку» и вроде как обещают через несколько лет открыть кольцевой маршрут по центру города. С другой — методично демонтируют трамвайные пути на других направлениях, отдавая освобождённое пространство под парковки или под автомобильные полосы. Мы попытались разобраться, что происходит с калининградским трамваем, какие у него перспективы и думают о развитии электротранспорта эксперты. И прямо скажем: выводы напрашиваются неутешительные.





Отвлечемся от мрачных мыслей на что-то жизнеутверждающее и возвышенное. На работу, например. Ведь труд, как утверждалось в известном советском кинофильме, «облагораживает». В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» на «Новом Калининграде», мы проанализировали свежие объявления в разных сферах. По традиции мы изучаем как высокооплачиваемые, так и низкооплачиваемые предложения для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили водители, печатники и менеджеры по продажам.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»