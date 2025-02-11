Вечерний @Калининград: «Сложный Балтийск», новая власть и разговор с министром

Лейтмотив последних дней — арест главы администрации Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко. Их обоих обвиняют во взяточничестве. При этом в материалах уголовного дела нет упоминания о меченых купюрах, которыми обычно подтверждается взятка. По всей видимости, у силовиков есть какие-то свои основания для ареста чиновников, о которых они пока открыто не говорят.

Версий в околополитических кругах муссируется несколько. Одна из них, мало близкая к реальной, о том, что «место главы администрации хотят освободить». Учитывая, что назначение на должность сити-менеджера сейчас зависит от правительства области, вряд ли бы сегодня любой глава администрации воспротивился, если бы на ДД, 1, ему предложили уйти с поста. Также есть версия, что Мельникова пытаются использовать, чтобы «подобраться» к сенатору от регионального Заксобрания и бывшему мэру Калининграда Александру Ярошуку, которого связывали с Мельниковым дружеские и рабочие отношения. «Новый Калининград» опросил бывших и нынешних коллег Мельникова, чтобы понять, что происходит. Из них от общения не отказались лишь сам Ярошук и депутат регионального парламента от Балтийска Нина Фёдорова. Губернатор ситуацию никак не комментировал, а главы муниципалитетов то оказались недоступны для разговора, то вообще отказались говорить даже на условиях анонимности. Подробнее можно прочитать по ссылке.

Тем временем в Балтийске назначили врио главы администрации городского округа. Им стала Ольга Матасова. Ранее она работала заместителем Сергея Мельникова и занимала пост начальника управления образования муниципалитета. Руководить комитетом городского хозяйства вместо Максима Коваленко будет его заместитель Роман Парамонов. Он выступал на обоих заседаниях в качестве свидетеля, явку которого обеспечили адвокаты обвиняемых.

В середине ноября 2024 года губернатор Алексей Беспрозванных представил новый состав правительства, в котором министерство природных ресурсов и экологии возглавила вернувшаяся из Мурманска Оксана Астахова, руководившая в правительстве Антона Алиханова Фондом капремонта. Некоторое время она успела поработать с очередным калининградским губернатором, исполняя обязанности главы регионального минконтроля, однако её переход на новое место для многих стал неожиданностью. «Новый Калининград» пообщался с министром и выяснил, чем ей запомнились мурманчане, какие планы Астахова строит в связи с новым местом работы, как набирает свою команду и какие перед ней поставлены задачи для решения «мусорного вопроса». Опубликована только первая часть нашей беседы.

Власти Гурьевска планируют восстановить и приспособить к современному использованию дом культуры в посёлке Петрово, который считают самым большим сельским ДК в России. По словам главы администрации муниципалитета Сергея Подольского, проект реконструкции здания уже прошёл экспертизу. Для реставрации дома культуры власти Гурьевска «подаются» в региональное министерство культуры. Подольский надеется, муниципалитет получит положительный ответ и средства на работы в ближайшее время.

В еженедельном традиционном обзоре свежих вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» рассмотрел высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты в разных сферах, которые предлагают работодатели региона. На этой неделе топ самых высокооплачиваемых возглавили специалист по продаже недвижимости, машинист башенного крана и менеджер-специалист.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», администрация Балтийского округа, портал «Пруссия 39»