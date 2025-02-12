Вечерний@Калининград: альтернатива для туристов, приоритеты онкоцентра и девочка-космос

Популярность Калининградской области у туристов из «большой России» в последние годы неуклонно растет. Отчасти причиной тому закрытые границы и не работающие на юге аэропорты. Поэтому с каждым годом число желающих отдохнуть в самом западном российском регионе становится все больше. При этом в 2025-м число визитеров может вырасти на фоне экологической катастрофы после разлива нефти в районе черноморского побережья. Но вот вопрос: готова ли Калининградская область к подобному «тесту на гостеприимство»? 

Местные эксперты в сфере туризма отмечают, что, несмотря на открытие в 2024 году в регионе новых объектов размещения, существует жесткий дефицит, связанный с повышенным спросом на отдых в Калининградской области. И полагают, что вместо переполненного побережья гости могли бы заняться освоением востока региона, который пока что не очень «подсвечен». Что может предложить туристам Калининградская область, ждать ли роста цен и негативных отзывов из-за холодного моря — читайте в нашей  публикации.

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Впрочем, возможно, уже в обозримом будущем область станет одним из центров туризма медицинского. По крайней мере, в региональном онкологическом центре вполне готовы принимать страждущих на платной основе, о чем заявил и.о. главного врача Степан Миракян. «Если пациент из другого региона или не гражданин Российской Федерации, то в рамках платных рук он может пройти обследование на территории онкологического центра. Но жители области в приоритете обследуются и лечатся только в рамках ОМС», — уточнил он. Конечно, оказание платных услуг — обычная практика для медцентров федерального уровня. Однако очень не хотелось бы, чтобы в калининградском онкоцентре произошла резкая «смена приоритетов» в пользу тех пациентов, что при деньгах.

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В традиционном дайджесте СМИ, перелистывая подшивки старых газет, продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область 35 лет назад. На очереди — третья неделя февраля 1990 года. На повестке тогда были в основном всевозможные проблемы — впрочем, как и сейчас. Моряки-воришки, партработники-мироеды и даже фальшивый «Ласковый май» — вот лишь скромный перечень тем «на злобу дня». В общем, по всему выходит, что и 35 лет назад покой нам только снился. С — стабильность.

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Фильм «Пришелец» (12+), где в одной из главных ролей снялась калининградская актриса Алёна Мирошникова, которой во время съёмок было всего 8 лет, попал во все 14 номинаций премии «Ника». При этом сама дебютантка представлена сразу в двух из них — «лучшая женская роль» и «открытие года». Как девочка с «космической внешностью» попала на съёмки, сложно ли было с ней работать и собирается ли уральская команда реализовывать проекты в российской Прибалтике, «Новому Калининграду» рассказал директор екатеринбургской кинокомпании Red Pepper Film и режиссёр «Пришельца» Иван Соснин.

Текст: Оксана Шевченко, фото: архив «Нового Калининграда, Александр Степаненко

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