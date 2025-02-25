Вечерний@Калининград: глас народа, атака вирусов и проблемный посёлок

О судьбе территории на месте Дома Советов не рассуждал, пожалуй, только ленивый. На месте знакового когда-то объекта хотели обустроить новую городскую площадь со зданием правительства, построить деловой центр с офисами, гостиницами и апартаментами. Затем риторика резко изменилась, и власти анонсировали появление зелёной зоны под названием «Русский парк» на месте Королевского замка. «Мне кажется, это было бы правильно — подарить вот такой замечательный парк. И это будет уже ваш вклад в лицо этого замечательного города», — напутствовал экс-губернатор Антон Алиханов своего преемника Алексея Беспрозванных.

Последний же на днях заявил, что парковое пространство, конечно, «очень важно будет, и для жителей в том числе», но «небольшие застройки» на месте снесённого Дома Советов тоже допустимы. Мы, в свою очередь, решили поинтересоваться у калининградцев, а что бы хотели они видеть на этом месте. Как показали результаты опроса, в котором в общей сложности поучаствовало более 1300 человек, однозначного мнения по этому поводу нет. 44% респондентов высказались за появление на месте бывшего Дома Советов Королевского замка, 34% — за цветущий сад, 6% считают уместным оставить там парковку, 8,6% — построить там высотное административное здание. Остальные варианты (музей, храм, ярмарка, торговый центр, другое) набрали не более 3%. Что именно появится на этой весьма дорогостоящей городской территории и прислушается ли власть к «гласу народа», покажет время. Но есть сомнения, что найдутся желающие вкладывать деньги в «цветущий сад» без надежды на прибыль.





Если поразмышлять о судьбе территории под бывшим Домом Советов можно и в отдаленном будущем, то задуматься о собственном здоровье важно уже сейчас. В Калининградской области фиксируется резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадора, за прошлую неделю в области зарегистрировано 8624 новых случая заболевания респираторными инфекциями, что на 23% больше показателей позапрошлой семидневки. При этом наибольший темп прироста среди взрослых — на 34%. И хотя на текущий момент эпидемиологи управления Роспотребнадзора расценивают ситуацию как напряженную, но управляемую, настоятельно советуем придерживаться мер профилактики ОРВИ, а при появлении симптомов — оставаться дома и обращаться за медпомощью. Берегите себя.

Если со своими болезнями люди идут к врачам, то с прочими проблемами им зачастую приходится обращаться к журналистам. Если другими способами решить острые вопросы не получается. Вот и в посёлок Ново-Дорожный, что расположен в Гурьевском округе, корреспонденты «Нового Калининграда» приехали по приглашению местных жителей. У тех накопилось много вопросов к местной власти, но, видимо, ответы они получить не смогли. Мы попытались разобраться, почему поселок под Калининградом утопает в грязи, когда решится проблема с транспортной доступностью и есть ли смысл ново-дорожцам надеяться на помощь властей.

На этой неделе мы по традиции продолжили изучать вакансии, опубликованные в разделе «Работа». Внимание традиционно уделялось высокооплачиваемым и низкооплачиваемым вариантам для рабочих специальностей, квалифицированного персонала, а также для людей без опыта работы и рассчитывающих на неполную занятость. Оказалось, что в конце февраля лидирующие позиции занимают водитель мусоровоза, начальник юридического отдела, ассистент стоматолога и электрик.