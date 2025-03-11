Вечерний@Калининград: экологи vs. инвестпроект, выживание Балтики и мэрские авто

Противники строительства апарт-отеля в Рыбачьем вновь решительно напомнили о себе. Во вторник стало известно, что представители «Экспертного совета по заповедному делу» направили в Минприроды РФ обращение с просьбой отказать в согласовании данного инвестпроекта в случае поступления соответствующей документации.

Помимо уже упоминавшейся ранее угрозы мигрирующим птицам, эксперты назвали в качестве причины для отказа инвестору утвержденное в конце января Положение об охранной зоне нацпарка «Куршская коса». Изучив документ, экологи пришли к выводу, что поскольку он запрещает «деятельность, влекущую за собой изменение гидрологического режима земель и водных объектов» и «строительство объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений», то о возведении апарт-отеля в Рыбачьем не может быть и речи. Будем надеяться, что Положение действительно окажется той самой «охранной грамотой», а Минприроды встанет на сторону экологов и птиц.  

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В продолжение экологической темы. В то время как власти региона прогнозируют рост числа туристов и прикидывают, осилит ли местный бизнес подобное паломничество, у ученых на повестке вопросы несколько иного плана. «Погибнет ли Балтийское море? Скорее нет...» — такой относительно обнадеживающий прогноз в интервью «Новому Калининграду» озвучил директор Института рыболовства и аквакультуры КГТУ, кандидат биологических наук Олег Новожилов. А еще ученый-ихтиолог рассказал о том, как сказывается на морских обитателях удобрение полей, что связывает Балтийское море с Великими Американскими озерами и почему польдерные земли на востоке Калининградской области лучше оставить в покое.

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Почти 11 млн рублей планируют потратить в 2025 году городские власти на приобретение автомобилей для собственных нужд. «Закупка МБУ „САТО“ пяти легковых автомашин в 2025 году запланирована для замены выведенных из эксплуатации и подлежащих списанию транспортных средств учреждения, задействованных для осуществления его уставной деятельности», — пояснили в горадминистрации предстоящие расходы. Напомним, что осенью прошлого года мэрия обновила автомобиль сити-менеджера Елены Дятловой. По всему выходит, что горвласти, активно призывающие калининградцев оставлять своих «железных коней» на муниципальных парковках и пересаживаться на общественный транспорт, чтобы разгрузить город, сами отказываться от комфортных поездок на служебных авто явно не планируют. Неудивительно, правда?

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В понедельник, 10 марта, калининградский волейбольный «Локомотив» стартовал в плей-офф женской Суперлиги. В четвертьфинале калининградки встретились с седьмой командой регулярного первенства — екатеринбургской «Уралочкой-НТМК». Первые две партии «Локомотив» выиграл. Третий сет остался за «Уралочкой». Четвёртую партию забрали железнодорожницы. Рассказываем и показываем, как проходило противостояние двух команд.

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В еженедельном обзоре вакансий «Новый Калининград» собрал актуальные предложения, опубликованные в разделе «Работа». Мы традиционно уделяем внимание как высокооплачиваемым, так и низкооплачиваемым предложениям. Во второй декаде марта в топ вышли вакансии стоматолога-терапевта, автомеханика, оператора производственной линии, грузчика, менеджера по продажам и мастера-приёмщика.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»

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